Liverpool revela la hora exacta en que empiezan los descuentos por su última Venta Nocturna 2025

Información
/ 2 diciembre 2025
    Liverpool revela la hora exacta en que empiezan los descuentos por su última Venta Nocturna 2025
    Del 5 al 7 de diciembre de 2025, Liverpool hará su última Venta Nocturna del año 2025. FOTO: VANGUARDIA

Descubre todas las opciones para aprovechar al máximo la última Venta Nocturna de Liverpool del 2025... ideal para hacer las compras de Navidad

En los próximos días, Liverpool pondrá en increíbles descuentos todos sus artículos, debido a la última gran Venta Nocturna del año. Del 5 al 7 de diciembre de 2025, usuarios podrán aprovechar los precios especiales para hacer compras navideñas, ya sea para buscar los regalos de sus seres queridos o adornos.

Este evento es reconocido en todo México gracias a sus rebajas significativas en categorías que van desde la moda y belleza, hasta tecnología y electrodomésticos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto dinero se puede tener en la tarjeta de débito sin alertar al SAT?

Faltando unos pocos días para una de las campañas más esperadas, VANGUARDIA te resuelve todo lo que debes sabes... como los horarios específicos.

A ESTA HORA INICIA LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

Para la Venta Nocturna de Liverpool en tiendas físicas, se respetará el horario establecido de las 11:00 horas a las 21:00.

Sin embargo, también debes saber que para aprovechar aún más las ofertas, puedes acceder a la tienda en línea, liverpool.com.mx, donde es muy probable que los precios especiales entren en vigor desde las 00:00 horas del 5 de diciembre.

Muchas personas pueden llegar a confundirse por la Venta Nocturna, ya que intuyen que por ser ‘nocturna’ implica una extensión de horario, cuando en realidad no se modifican las horas establecidas.

ESTOS ARTÍCULOS Y DEPARTAMENTOS QUE TENDRÁN DESCUENTO EN LA NOCTURNA DE LIVERPOOL

La campaña ofrece descuentos en, prácticamente, todos los departamentos de la tienda como:

1. Moda y accesorios: Zapatos, ropa para todas las edades y ropa deportiva.

2. Electrónica y tecnología: Televisores, consolas de videojuegos, gadgets, celulares, laptops, etc.

3. Hogar y muebles: Artículos para el hogar, artículos de temporada, línea blanca, muebles de todo tipo y decoración.

4. Belleza y cuidado personal: Perfumes, cremas, maquillaje.

5. Juguetería: Descuentos en una gran variedad de juguetes.

Como se puede observar, la Nocturna de Liverpool viene a ser una gran opción para buscar los regalos ideales para esta Navidad.

OTRAS OFERTAS ESPECIALES DE LIVERPOOL CON SUS TARJETAS

El uso de las tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA en tus compras durante la Venta Nocturna, otorgará promociones extras, facilidades de pago y esquemas a meses sin intereses.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los mejores reguladores y no-breaks, según Profeco, ante la temporada navideña

Sin embargo, Liverpool precisa que estos beneficios no están restringidos a dichos plásticos: los consumidores que paguen con tarjetas bancarias de otros emisores o en efectivo también pueden acceder a rebajas y opciones de financiamiento según la categoría correspondiente.

Temas


Ofertas
Tiendas Departamentales

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Será el Congreso el que determine si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo federal.

Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya
Denuncian caso de pederastia, luego de que se reportara la existencia de un grupo de Facebook, llamado ‘La princesa de papá’ , compuesto por aproximadamente 20 mil 600 miembros, dedicado a compartir contenido infantil inapropiado.

Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia
El crimen ocurrió el 30 de noviembre, pero la identidad de la víctima se difundió días después.

Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca
Estos encuentros marcan los primeros movimientos en áreas clave de la FGR, en un contexto de transición tras la salida de Gertz Manero.

Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal
Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, testifica ante una audiencia del comité del Senado en el Capitolio de Washington.

Rechaza OpenAI responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT
Kevin Hassett podría ser el favorito para ocupar la dirigencia de la Reserva Federal y de esta manera producir la política monetaria acorde a la actual administración.

Trump anunciará al próximo titular de la Fed a principios de 2026; Hassett se perfila para ser el favorito

Fue la semana pasada que el mandatario advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. FOTO:

Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”.

Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’