Liverpool revela la hora exacta en que empiezan los descuentos por su última Venta Nocturna 2025

En los próximos días, Liverpool pondrá en increíbles descuentos todos sus artículos, debido a la última gran Venta Nocturna del año. Del 5 al 7 de diciembre de 2025, usuarios podrán aprovechar los precios especiales para hacer compras navideñas, ya sea para buscar los regalos de sus seres queridos o adornos. Este evento es reconocido en todo México gracias a sus rebajas significativas en categorías que van desde la moda y belleza, hasta tecnología y electrodomésticos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto dinero se puede tener en la tarjeta de débito sin alertar al SAT? Faltando unos pocos días para una de las campañas más esperadas, VANGUARDIA te resuelve todo lo que debes sabes... como los horarios específicos.

A ESTA HORA INICIA LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL Para la Venta Nocturna de Liverpool en tiendas físicas, se respetará el horario establecido de las 11:00 horas a las 21:00. Sin embargo, también debes saber que para aprovechar aún más las ofertas, puedes acceder a la tienda en línea, liverpool.com.mx, donde es muy probable que los precios especiales entren en vigor desde las 00:00 horas del 5 de diciembre. Muchas personas pueden llegar a confundirse por la Venta Nocturna, ya que intuyen que por ser ‘nocturna’ implica una extensión de horario, cuando en realidad no se modifican las horas establecidas.

ESTOS ARTÍCULOS Y DEPARTAMENTOS QUE TENDRÁN DESCUENTO EN LA NOCTURNA DE LIVERPOOL La campaña ofrece descuentos en, prácticamente, todos los departamentos de la tienda como:

1. Moda y accesorios: Zapatos, ropa para todas las edades y ropa deportiva. 2. Electrónica y tecnología: Televisores, consolas de videojuegos, gadgets, celulares, laptops, etc. 3. Hogar y muebles: Artículos para el hogar, artículos de temporada, línea blanca, muebles de todo tipo y decoración. 4. Belleza y cuidado personal: Perfumes, cremas, maquillaje. 5. Juguetería: Descuentos en una gran variedad de juguetes.

Como se puede observar, la Nocturna de Liverpool viene a ser una gran opción para buscar los regalos ideales para esta Navidad.