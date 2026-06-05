$!Los alimentos ‘prohibidos’ para la cena

La elección de los alimentos durante la cena puede marcar una diferencia importante tanto en la calidad del sueño como en la salud digestiva. En este caso, especialistas en nutrición consultados por El Universal coinciden en que ciertos productos consumidos antes de acostarse pueden provocar molestias gastrointestinales, así como también dificultar el descanso o alterar los ciclos normales del sueño, desencadenando un desorden mayor en la rutina diaria.

Dentro de esto, es importante mencionar que no existen alimentos completamente prohibidos para todas las personas, debido a que hay diferentes padecimientos e historiales clínicos o, simplemente, cada organismo tiene sus propias necesidades. Sin embargo, considerando esta perspectiva, seleccionar opciones ligeras y fáciles de digerir durante la noche puede favorecer el bienestar general y contribuir a un descanso más reparador. Con el tiempo, poco a poco, esta forma de alimentación se convertirá en un hábito saludable. De igual forma, se notarán los cambios en favor de la salud gradualmente. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CENAR? Antes que nada, conviene definir por qué es importante esta comida: la cena tiene la función de aportar nutrientes y energía al organismo tras finalizar la jornada diaria y antes del periodo de ayuno nocturno. Además, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y evita que el hambre interfiera con el sueño, mejorando la calidad del descanso. La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que esta comida debe integrarse dentro de una alimentación equilibrada y ajustarse a las necesidades de cada persona. Entre las alternativas recomendadas se encuentran las frutas acompañadas de otros alimentos, como yogur o cereales integrales, para lograr una mejor combinación nutricional. También es aconsejable incorporar alimentos que aporten proteínas, fibra y grasas saludables, nutrientes que participan en distintos procesos de recuperación mientras el cuerpo descansa. Por el contrario, las cenas abundantes o difíciles de digerir pueden generar pesadez, incomodidad y afectar la calidad del sueño. ALIMENTOS QUE ES MEJOR EVITAR POR LA NOCHE Diversos especialistas advierten que algunos productos pueden interferir con el descanso cuando se consumen cerca de la hora de dormir.

Entre ellos destacan los siguientes: * Las bebidas con cafeína: café, refrescos y bebidas energéticas. Estimulantes como estos son conocidos por dificultar el sueño y reducir la calidad del descanso. * El alcohol: también figura entre los productos poco recomendables antes de acostarse. Aunque algunas personas perciben inicialmente una sensación de relajación, su consumo puede alterar las fases normales del sueño y favorecer despertares durante la noche. * Las comidas con alto contenido de grasa: hamburguesas, tacos, embutidos y otros alimentos similares deben consumirse con moderación durante la cena. Esto, debido a que requieren una digestión más lenta, pueden provocar reflujo, pesadez y molestias al momento de acostarse. ¿PADECES GASTRITIS? CONSIDERA ESTAS RECOMENDACIONES De acuerdo con especialistas en salud digestiva, quienes padecen este problema deben prestar especial atención a los alimentos que consumen, especialmente durante la noche. Se recomienda limitar productos que irritan la mucosa gástrica, como: * Frituras. * Alimentos picantes. * Ultraprocesados. * Bebidas alcohólicas. * Productos con cafeína. Asimismo, algunos alimentos ácidos, que pueden incrementar las molestias digestivas. Entre ellos están: * Cítricos. * Chocolates. * Quesos maduros. * Harinas refinadas. La mejor estrategia consiste en optar por comidas ligeras y consumirlas con suficiente anticipación antes de acostarse para facilitar el proceso digestivo. CINCO OPCIONES DE CENAS SALUDABLES Entre lo más recomendable está: 1. Pechuga de pollo con verduras al vapor: una porción de pechuga de pollo preparada a la plancha puede acompañarse con verduras cocidas al vapor, como zanahoria, brócoli y calabacita. 2. Yogur natural con papaya y avena: el yogur bajo en grasa combinado con fruta fresca y una cucharada de avena aporta proteínas, fibra y una digestión ligera. 3. Sándwich integral de pavo y aguacate: preparado con pan integral, pechuga de pavo, aguacate y hojas verdes, representa una alternativa práctica y equilibrada. 4. Pescado al horno con arroz y verduras: un filete de pescado blanco acompañado de una porción moderada de arroz y vegetales cocidos constituye una cena nutritiva y fácil de digerir. 5. Omelette de espinacas y queso fresco: los huevos combinados con espinacas y queso fresco bajo en grasa ofrecen proteínas de calidad y una opción ligera para terminar el día.

Elegir alimentos adecuados durante la cena no solo favorece una mejor digestión, sino que también contribuye a un descanso más profundo y reparador.

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