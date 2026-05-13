Niños y adolescentes que practican deportes extraescolares tienen mejor salud mental, cognitiva y corporal, según un estudio

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    Niños y adolescentes que practican deportes extraescolares tienen mejor salud mental, cognitiva y corporal, según un estudio
    Un estudio internacional reveló que los niños y adolescentes que practican deportes extraescolares presentan mejores resultados en salud mental, rendimiento cognitivo y condición física. VANGUARDIA/ARCHIVO

Investigadores encontraron que practicar deportes extraescolares mejora la salud mental, capacidad cognitiva y condición física de niños y adolescentes

Practicar fútbol, basquetbol, natación, artes marciales o cualquier actividad física después de clases podría tener efectos mucho más profundos de lo que muchos imaginan. Un nuevo estudio encontró que los niños y adolescentes que participan en deportes extraescolares presentan mejoras visibles en salud mental, rendimiento académico y desarrollo cognitivo.

La investigación, publicada en la revista científica American College of Sports Medicine y reconocida como Artículo del Año 2025, analizó cómo la actividad deportiva influye en distintos aspectos del crecimiento infantil y juvenil.

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Los resultados mostraron que el impacto positivo no se limita únicamente al estado físico. Los menores que practican deportes también desarrollan habilidades relacionadas con la memoria, organización, rapidez mental y convivencia social.

EL ESTUDIO ANALIZÓ A MÁS DE 700 NIÑOS Y ADOLESCENTES

La investigación fue dirigida por Nicole Logan, profesora adjunta de kinesiología en la Universidad de Rhode Island, quien junto con su equipo examinó datos de un estudio de desarrollo infantil realizado en la zona de Nueva York.

Los investigadores compararon a 391 niños y adolescentes que participaban regularmente en actividades deportivas extraescolares con otros 391 jóvenes que no practicaban ningún deporte fuera del horario escolar.

“Mostramos que los niños y adolescentes que participaron en deportes extraescolares demostraron consistentemente mejores resultados de salud psicológica y física que aquellos que no lo hicieron”, explicó Logan en un comunicado.

El análisis incluyó variables relacionadas con desempeño académico, salud mental, capacidad cognitiva y condición física, además de factores sociales y económicos que pudieran influir en los resultados.

MEJORAS EN MEMORIA, CALIFICACIONES Y CONVIVENCIA

Uno de los hallazgos más importantes fue que los beneficios del deporte se mantuvieron incluso después de controlar diferencias sociodemográficas entre los participantes, lo que refuerza la relación entre actividad física y desarrollo integral.

Entre las principales mejoras detectadas se encuentran:

• Mayor capacidad para planificar y organizar

• Mejor rapidez mental

• Mayor comprensión del lenguaje

• Mejores calificaciones escolares

• Más conciencia social

• Incremento en fuerza y flexibilidad

• Mejor ritmo cardíaco en reposo

Los especialistas encontraron además que los niños físicamente activos mostraban mejores indicadores de salud mental y socialización, aspectos especialmente relevantes en una etapa marcada por cambios emocionales y desarrollo de identidad.

“Seguimos observando beneficios generalizados para la forma física, la fuerza muscular, la flexibilidad, las habilidades de conciencia social, la función ejecutiva y el rendimiento académico”, señaló Logan.

EL ACCESO AL DEPORTE SIGUE SIENDO UN DESAFÍO

Aunque el estudio destaca los efectos positivos del deporte, también pone sobre la mesa un problema persistente: no todos los niños tienen acceso igualitario a programas deportivos escolares o comunitarios.

Los investigadores subrayaron que las diferencias económicas y sociales continúan limitando la participación de muchos menores en actividades físicas organizadas, especialmente en comunidades vulnerables.

“Dado que las disparidades en salud persisten en muchas familias, nuestros resultados muestran que debemos fomentar el acceso equitativo al deporte y la actividad física”, afirmó Logan.

La relevancia social del estudio fue reconocida también por Jennifer Heisz, editora en jefe de la revista Exercise, Sports and Movement, quien destacó la importancia de ampliar programas que impulsen tanto la salud física como cerebral.

“Los hallazgos aportan pruebas significativas de que la participación en deportes extraescolares está asociada con beneficios en los ámbitos cognitivo, de salud mental y físico”, expresó.

En un contexto donde el tiempo frente a pantallas y el sedentarismo aumentan entre niños y adolescentes, la investigación vuelve a colocar al deporte como una herramienta clave para el desarrollo integral durante la infancia y juventud.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL ESTUDIO Y EL DEPORTE INFANTIL

• El estudio comparó a 782 niños y adolescentes en total.

• Los participantes provenían del área de Nueva York.

• La investigación fue reconocida como Artículo del Año 2025.

• Los beneficios se detectaron incluso controlando diferencias económicas y sociales.

• El deporte mejoró tanto habilidades cognitivas como indicadores físicos.

• La función ejecutiva incluye capacidades como planificar, concentrarse y tomar decisiones rápidas.

• La actividad física regular también influye en el ritmo cardíaco y la flexibilidad corporal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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