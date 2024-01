Nueve maneras de mejorar tus relaciones en 2024

“Sé que esto no suena atractivo y que las personas no quieren hacer esto en sus relaciones, pero puedo asegurarte que es la estrategia número uno”, comentó Katherine Hertlein, profesora del programa de parejas y familia de la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

7. Cuando tengas que lidiar con familiares difíciles, céntrate en lo que puedes controlar.

Por mucho que lo desees, no puedes cambiar a los miembros de tu familia, señaló Nedra Glover Tawwab, trabajadora social clínica y autora de “Drama Free: A Guide to Managing Unhealthy Family Relationships”. Ella recomienda preguntarse que si esta persona no cambió nada de sí misma o de su comportamiento, ¿qué podría hacer yo, de haber algo, para que la relación fuera diferente?

8. No dejes que la introversión se interponga en las conexiones profundas.

“Creemos erróneamente que los introvertidos son antisociales”, dijo Susan Cain, autora de “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”. “En realidad, son socialmente diferentes”. Los introvertidos suelen tener una orientación más hacia dentro o interna, pero siguen anhelando la amistad y la conexión tanto como cualquiera.

Así que, introvertidos: aprovechen sus preferencias y tendencias naturales, aconsejan los expertos. Busquen personas con las que se sientan cómodos en lugares cómodos y acepten el poder de iniciar planes, lo cual les da el control sobre con quién socializan y dónde.

9. Cuando alguien a quien ames esté molesto, pregunta una sola cosa.

Cuando los estudiantes jóvenes están enfadados, a veces los maestros les preguntan: “¿Quieres que te ayuden, que te escuchen o que te abracen?”. Según los expertos, esa pregunta también puede ofrecer a los adultos una sensación de consuelo y control. Elizabeth Easton, directora de psicoterapia del Pathlight Mood and Anxiety Center de Denver, explica que cada emoción requiere una respuesta distinta. Tranquilizar puede funcionar bien para la ansiedad, pero quizá haga enojar a alguien que se siente frustrado, dijo. En el fondo, esta pregunta sencilla trata de identificar: ¿cómo puedo satisfacer sus necesidades?