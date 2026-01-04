¿Odiabas correr? El entrenamiento que cambia las reglas

Para muchas personas, correr es sinónimo de agotamiento, dolor y frustración. La idea de mantener un ritmo constante durante varios kilómetros resulta intimidante, especialmente para quienes empiezan o han tenido malas experiencias previas. Sin embargo, existe un enfoque que está ayudando a miles de personas a reconciliarse con el running: el método correr-caminar, una estrategia que combina intervalos de carrera con pausas breves para caminar de forma planificada. TE PUEDE INTERESAR: En 2026, gana fuerza para vivir mejor Lejos de ser una señal de debilidad, este método se ha convertido en una herramienta eficaz para mejorar el rendimiento, reducir el riesgo de lesiones y aumentar la resistencia física y mental. Incluso corredores experimentados lo utilizan para entrenar distancias largas sin castigar en exceso al cuerpo.

¿En qué consiste el método correr-caminar? El método correr-caminar se basa en alternar periodos cortos de carrera con descansos activos caminando, antes de que aparezca la fatiga intensa. A diferencia de detenerse solo cuando ya estás exhausto, las pausas están programadas de forma intencional, lo que permite recuperar el aliento, hidratarse y mantener una técnica de carrera más estable. Aunque muchos lo asocian con principiantes, este enfoque no es solo una etapa de transición hacia la carrera continua. Para muchas personas se convierte en una práctica permanente que les permite entrenar de forma constante durante años, adaptándose a cambios de agenda, edad, nivel físico o etapas de la vida. Un método con historia y resultados Esta estrategia fue popularizada en la década de 1970 por Jeff Galloway, corredor olímpico que, tras sufrir lesiones y estancamiento, empezó a introducir pausas de caminata en sus entrenamientos. El resultado fue sorprendente: mejoró sus tiempos y redujo el desgaste físico. Desde entonces, el método ha ganado popularidad y hoy es utilizado por cientos de miles de corredores en todo el mundo, incluidos participantes de maratones y medio maratones. Beneficios físicos comprobados Uno de los principales atractivos del método correr-caminar es que reduce el impacto repetitivo sobre músculos y articulaciones. Estudios con corredores de maratón han mostrado que quienes usan esta estrategia experimentan niveles similares de esfuerzo cardiovascular que los corredores continuos, pero reportan menos dolor muscular y fatiga tras la carrera. Además, funciona como una forma de entrenamiento por intervalos. Al alternar intensidades, el corazón y los pulmones trabajan de manera eficiente sin sobrecargarse, lo que favorece la absorción de oxígeno y ayuda a los músculos a recuperarse durante el ejercicio. Esto puede traducirse en mayor resistencia y, en muchos casos, en mejores tiempos generales. Caminar antes de llegar al agotamiento también permite mantener una técnica de carrera más constante, lo que contribuye a prevenir lesiones comunes asociadas al cansancio y a la mala postura.