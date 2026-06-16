Por primera vez mapean el enorme y oculto ‘sistema circulatorio’ de la Tierra

Un equipo internacional de investigadores consiguió creó el primer mapa global de lo que es considerado como el ‘sistema circulatorio’ de la Tierra, que está conformado por una enorme red de hongos subterráneos, misma que abarca alrededor de 110 billones de kilómetros, y que son fundamentales para la fertilidad del suelo, así como el reciclaje de los nutrientes, además de la captura de carbono, la seguridad alimentaria y la regulación del clima. “Debajo de cada ecosistema de la Tierra existe un sistema circulatorio subterráneo: complejas y densas redes de hongos subterráneos que mueven enormes cantidades de carbono y nutrientes, regulando el clima y alimentando a las plantas en la superficie. Pero, ¿cuál es la escala global de toda esta infraestructura oculta y cómo está distribuida? Hasta hace poco, nadie lo sabía realmente·, describe en en su sitio web Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN por sus siglas en inglés).

La investigación que fue publicada en la revista científica Science, da una primer cálculo real entorno a “la enormidad y distribución de las redes de hongos micorrícicos arbusculares de la Tierra”, añade la SPUN, Este nuevo estudio fue liderado por el investigador de la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas Justin Stewart y Corentin Bisot, del Instituto de Física AMOLF. HONGOS QUE GENERAN VIDA De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, los hongos ‘micorrícicos’, que conformar enormes !redes subterráneas” y suelen vivir en las raíces de las plantas, favorecen el intercambio de agua, además de nutrientes y carbono, con lo realizan así un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas, “por lo que resultan fundamentales para sostener la vida y el equilibrio climático”. “Los hongos micorrícicos arbusculares transportan agua, fósforo y nitrógeno al 70 por ciento de las especies de plantas terrestres. A cambio, estos hongos reciben carbono de las plantas, absorbiendo el equivalente a aproximadamente 4mil millones de toneladas de dióxido de carbono, o el 11 por ciento de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles”, describe la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, que prosigue explican que es “a través de esta relación, los hongos micorrícicos ayudaron a dar forma a la vida en la Tierra durante 450 millones de años. Entonces, ¿qué tan grande debe ser este sistema circulatorio subterráneo global? Más grande de lo que crees, tal vez por mucho”. Siendo así, concluye la SPUN que “cada red fúngica está compuesta por filamentos de células tubulares, llamadas hifas, que son de 10 a 50 veces más delgadas que un cabello humano. Los nutrientes y el carbono viajan a través de estas hifas, las cuales pueden aumentar cien veces el área de absorción de las raíces de las plantas. ¿Y si todas las hifas de hongos micorrícicos arbusculares del mundo en los primeros 15 centímetros de suelo se colocaran una detrás de otra? El nuevo trabajo estima que se extenderían de la Tierra al Sol, aproximadamente mil millones de veces. Eso equivale a unos 110 mil billones de kilómetros de hifas”. ‍

“Es difícil exagerar la importancia y la magnitud de estos hongos”, expresó Stewart a phys.org, y añadió “en tan solo una cucharadita de tierra podría haber hasta 10 metros (33 pies) de red micorrícica”. Por su parte, Bisot explicó a phys.org que “con la aparición de nuevas tecnologías en imágenes de alta resolución, aprendizaje automático y robótica, estamos empezando a descubrir lo que durante mucho tiempo ha permanecido oculto bajo nuestros pies”, Bisot concluyó diciendo que “estamos aprendiendo cómo los complejos cuerpos de los hongos que forman redes transportan nutrientes y ayudan a regular el clima”. UNA ENORME RED SUBTERRÁNEA QUE ACTÚA COMO UNA “AUTOPISTA” Estas redes, EFE detalla que están conformadas “por millones de finísimos filamentos (hifas)”, mismas “que actúan como las ‘autopistas’”, por las que transita tanto el agua como los nutrientes “entre los hongos y las raíces de las plantas; a ellas se refieren los científicos como los ‘vasos sanguíneos’ del sistema circulatorio del planeta”.

La Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas señale que esta red o biomasa “es una forma común de medir el tamaño de los seres vivos.” En este sentido, la SPUN resalta que para “los hongos, eso significa estimar la masa de todas las hifas en una sección de suelo, pero utilizando un método que pueda extrapolarse para reflejar la variación de las especies fúngicas en toda la Tierra”.