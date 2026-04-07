Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma

Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales: una obligación fiscal que debe cumplirse por todas y todos los contribuyentes en México. Para ello, es muy importante que cuentes con tu contraseña o e.firma vigente. En caso de que hayas olvidado la contraseña o aún no tengas una, debes saber que sí hay formas de recuperarla... ¡y sin salir de casa! Así que no te preocupes, aquí te contamos todo lo que debes saber.

CÓMO RECUPERAR O GENERAR TU CONTRASEÑA DEL SAT Antes de indicarte el procedimiento, entérate que la contraseña tiene una vigencia de solamente 4 años, para efectos del artículo 17-D del CFF. Para renovarla o recuperarla, VANGUARDIA sugiere seguir al pie de la letra los siguientes pasos: 1. Ingresa al portal SAT ID. 2. Selecciona la opción ‘Generación de contraseña’. 3. Llena el formulacio: Se te pedirá tu RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y número de teléfono. 4. Ingresa la documentación solicitada. 5. Confirma tu identidad a través de un video: En caso de contar con alguna discapacidad que te impida cumplir este paso, puedes solicitar ayuda a un tercero que también deberá comentar en el video porqué te está ayudando. Es necesario que ambos rostros aparezcan en la grabación. Si el proceso es resulta positivo, entonces sucederá lo siguiente: 1. Se enviará a tu correo personal (el que ingresaste) el link para generar o renovar la contraseña: Presta atención, ya que la liga tiene una vigencia de solamente 59 segundos. 2. Ingresa a la liga y llena el formulario. 3. Captura el texto de la imagen del código Captcha que aparece en pantalla. 4. Da clic en ‘Enviar’. En caso de que se genere una respuesta negativa, deberás reiniciar todo el proceso, tratando de identificar inconsistencias.

ESTOS SON TODOS LOS REQUISITOS QUE DEBERÁS TENER LISTOS Para evitar contratiempos en tu proceso de generación o recuperación de contraseña, te sugerimos tener listos los siguientes requisitos: * Identificación oficial vigente del contribuyente o, en su debido caso, del representante legal. * Comprobantes de domicilio, preferentemente no mayor a 3 meses de antigüedad. ESTO PUEDES HACER SI EL LINK CADUCÓ Una vez que el link expire la plataforma arrojará la siguiente leyenda ‘No fue posible realizar el registro. Cuenta con una solicitud abierta’. Tendrás que tener los siguientes documentos: * Clave de tu RFC o Registro Federal de Contribuyentes. * Domicilio registrado en RFC. * Número de Folio que te mandaron junto con el enlace que se te caducó. Podrás acudir a las oficinas del SAT y solicitar la renovación de tu contraseña. Para este trámite será necesario una cita. Otra opción será marcar al número 55 62 72 27 28. Una vez que escuches la grabadora, presiona el número 2 en tu teclado número, que corresponde a la opción de servicios de Contraseña y Cédula de Identificación Fiscal. Cuando la solicitud sea atendida por una persona tendrás que comentarle que se te olvidó, abrir el enlace de SAT ID y que se caducó. Te pedirán los datos anteriormente mencionados y te dará a escoger dos opciones si quieres un nuevo enlace o prefieres iniciar todo el trámite de nuevo. Con esto ya podrás empezar de nuevo tu proceso o retomarlo en el punto en donde te quedaste.

QUIÉNES DEBEN PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL Están obligadas a presentar la declaración anual las personas que hayan obtenido ingresos por: 1. Sueldos y salarios: * Cuando el total anual supere los 400 mil pesos. * Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025. * Si percibieron ingresos adicionales distintos al salario. * Si laboraron para dos o más empleadores de manera simultánea. * Si los ingresos provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener ISR. * Si recibieron ingresos por indemnización. * Si obtuvieron ingresos por jubilación o pensión que excedan lo estipulado en el artículo 93 fracciones IV y V de la Ley del ISR. 2. Otros ingresos: * Servicios profesionales. * Actividades empresariales (incluyendo plataformas tecnológicas, región fronteriza y RIF con coeficiente de utilidad). *Arrendamiento de bienes inmuebles. * Enajenación o adquisición de bienes. * Intereses o dividendos. En el caso de contribuyentes bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), algunos pueden quedar exentos de presentar la declaración anual; sin embargo, quienes se encuentren en los supuestos de las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar por hacerlo.

¿DUDAS O ACLARACIONES? MEDIOS OFICIALES DE CONTACTO PARA MAYOR ORIENTACIÓN El SAT pone a disposición distintos medios de apoyo: * MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 2, subopción 0 * Atención personalizada de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. * Asistencia telefónica automatizada disponible 24/7. * Chat en línea en chat.sat.gob.mx * Oficina Virtual con cita previa en citas.sat.gob.mx. * Casos de aclaración a través del Portal del SAT Asimismo, el portal contará con un calendario que permitirá identificar los días con mayor tráfico en el sistema, con el objetivo de ayudar a planificar mejor la presentación de la declaración.

La autoridad fiscal reiteró que continúa trabajando en el fortalecimiento de sus plataformas digitales para facilitar el cumplimiento voluntario de esta obligación, contribuyendo así al desarrollo económico del país.

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