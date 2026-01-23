Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar

En México, miles de contribuyentes siguen enfrentando un problema recurrente al solicitar una factura: algunos comercios y prestadores de servicios exigen la Constancia de Situación Fiscal (CSF) como requisito obligatorio para emitir el CFDI. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue claro: pedir este documento es una práctica indebida y puede generar multas elevadas. TE PUEDE INTERESAR: Constancia de Situación Fiscal: en qué trámites sí te la pueden exigir en 2026 El 20 de enero de 2026, el SAT informó oficialmente que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas. Esta aclaración busca frenar una práctica que, además de innecesaria, vulnera la protección de los datos personales de los contribuyentes.

¿Por qué no pueden pedirte la Constancia de Situación Fiscal? De acuerdo con el SAT, la CSF contiene información sensible que solo es relevante para la persona contribuyente, como su domicilio fiscal, actividades económicas y obligaciones fiscales. Por esta razón, no debe compartirse con terceros para efectos de facturación, ya que los datos estrictamente necesarios pueden proporcionarse por otros medios. El fundamento legal se encuentra en el artículo 83, fracción XI, del Código Fiscal de la Federación, que considera una infracción condicionar la emisión de facturas al solicitar documentos no obligatorios. En otras palabras, ningún negocio puede negarse a facturar si el cliente no entrega su constancia fiscal. ¿Cuál es la multa del SAT por exigir la CSF? El SAT advirtió que los emisores de facturas que exijan la Constancia de Situación Fiscal o la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) pueden ser sancionados con multas que van de 21,420 a 122,440 pesos. Esta sanción aplica tanto para la facturación de operaciones comerciales como para el timbrado de nómina, donde tampoco es legal exigir dicho documento. La autoridad fiscal reiteró que estas multas buscan proteger los derechos de los contribuyentes y garantizar que el proceso de facturación sea ágil, sencillo y conforme a la ley. ¿Qué datos sí pueden pedirte para emitir una factura? Para generar un CFDI, el SAT aclaró que solo se requieren los siguientes datos: - Clave del RFC - Nombre o razón social - Código postal - Régimen fiscal Estos datos pueden obtenerse fácilmente a través de la Cédula de Datos Fiscales, documento que sí puede compartirse y que no expone información sensible adicional.