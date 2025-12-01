¿Qué es el NAD+ y por qué algunas personas lo toman para prolongar su longevidad?

Por: Mohana Ravindranath

Las células de nuestro cuerpo se descomponen de forma natural a medida que envejecemos, lo que dificulta que nos recuperemos de enfermedades y lesiones en nuestros últimos años. ¿Y si pudieras hacer que tus células fueran más resistentes a los daños para evitar ese deterioro?

Esa es la idea detrás de la potenciación del NAD+, una terapia de longevidad que está de moda.

La nicotinamida adenina dinucleótido, o NAD+, es una molécula que se encuentra en todas las células y es esencial para reparar los daños, generar energía y favorecer la curación. Los niveles de NAD+ disminuyen con la edad, y algunos científicos piensan que aumentar esos niveles mediante infusiones o suplementos podría ralentizar el proceso de envejecimiento. Pero advierten de que los tratamientos no están regulados y en gran medida no están probados.

Las investigaciones en ratones respaldan firmemente el uso de algunas terapias de potenciación del NAD+ para un envejecimiento saludable, dijo Daniel Craighead, profesor adjunto de fisiología del ejercicio en la Universidad de Minnesota, quien ha estudiado el NAD+. Pero los científicos no saben si las terapias que existen actualmente en el mercado mejoran significativamente la esperanza de vida saludable o la esperanza de vida en los seres humanos, dijo.

“La bibliografía es muy escasa” sobre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, coincidió Jonas Thue Treebak, profesor asociado del Centro de Investigación Metabólica Básica de la Fundación Novo Nordisk de la Universidad de Copenhague. “Los estudios científicos son casi inexistentes”.

Eso no ha impedido que la gente —incluidos expertos en longevidad como David Sinclair y personas famosas como Joe Rogan— pruebe los tratamientos.

Lo que los investigadores saben hasta ahora

Los niveles de NAD+ por debajo de cierto umbral se correlacionan con un mayor riesgo de disfunción de órganos y tejidos, dijo Shin-ichiro Imai, profesor de medicina medioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. (Muchos expertos que estudian el NAD+ también tienen vínculos económicos asociados. Por ejemplo, Imai recibe regalías por las patentes de algunos productos relacionados con el NAD+).

Pero los científicos aún debaten si la disminución de NAD+ acelera realmente el proceso de envejecimiento, o si solo está asociada a él.

“No creo que se pueda decir que hay o no hay pruebas de que el NAD+ se encarga del proceso de envejecimiento”, dijo Eduardo Chini, profesor de farmacología que dirige un laboratorio de investigación metabólica en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida. (Chini tiene una patente sobre un fármaco que bloquea una proteína que se cree que descompone el NAD+, pero dijo que no apoyaba el uso de este tipo de inhibidores o terapias hasta que los ensayos clínicos a gran escala demuestren sus beneficios).

Además de intentar comprender mejor el papel de la molécula en el envejecimiento, los investigadores estudian la mejor forma de aumentar sus niveles en el organismo.

El boosting, o potenciación, del NAD+ es un término genérico que engloba varias terapias de longevidad que existen actualmente en el mercado. Incluyen infusiones o píldoras de NAD+, así como tratamientos que utilizan moléculas más pequeñas, llamadas “precursores”, que se convierten en NAD+ una vez en el organismo. Entre ellos están el mononucleótido de nicotinamida, o NMN, y el ribósido de nicotinamida, conocido como NR

Muchos expertos creen que la molécula de NAD+ es demasiado grande para ser absorbida por las células y que los precursores son más prometedores para combatir el envejecimiento.

Las primeras pruebas sobre la potenciación del NAD+ en ratones (incluido un estudio en el que trabajó Imai) han demostrado que los roedores que recibieron tratamientos con NRM vivieron más tiempo y se mantuvieron más sanos que los que no recibieron los tratamientos, aunque algunos ensayos sugieren que los efectos podrían variar en función del sexo.

Los estudios en humanos han sido muy pequeños, y los resultados han sido modestos. Un análisis de los estudios centrados en la terapia con NMN para mejorar la salud metabólica concluyó que las infusiones y los suplementos orales tenían pocos o ningún beneficio. Otro conjunto de estudios en los que se utilizaron diversos precursores descubrió mejoras leves en la función celular y una reducción de la inflamación.

Pequeños estudios centrados específicamente en la potenciación del NAD+ en adultos mayores y en personas con determinadas afecciones de salud, han mostrado más beneficios. Un estudio de 12 semanas sobre 60 sujetos descubrió que el NMN mejoraba ligeramente la calidad del sueño de adultos sanos de 70 y 80 años. Otro estudio sobre dos decenas de mujeres prediabéticas descubrió que el NMN mejoraba la sensibilidad a la insulina, pero los investigadores solo observaron a los sujetos durante 10 semanas.

“En humanos, no se han realizado estudios que demuestren que elevar los niveles de NAD+ en la juventud pueda prevenir la pérdida de NAD+ a medida que envejecemos”, dijo Treebak.

Los tratamientos y los riesgos

Las clínicas de longevidad ofrecen infusiones intravenosas semanales o quincenales y cada sesión cuesta cientos de dólares, y las tiendas minoristas venden pastillas, para tomar a diario o semanalmente, a partir de unos 20 dólares al mes. Algunas utilizan el propio NAD+, mientras que otras utilizan precursores u otras versiones de la molécula.

Como estos tratamientos se comercializan como productos de bienestar o suplementos dietéticos, no tienen que ser revisados ni aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) antes de venderse a los consumidores. Por ello, las afirmaciones de los fabricantes pueden no estar respaldadas por pruebas científicas, dijo Jennifer Oliva, profesora de la Facultad de Derecho Maurer de la Universidad de Indiana Bloomington.

También puede haber una gran variación en la dosis y la calidad de los productos. Un estudio reciente descubrió que la mayoría de los suplementos de NMN contienen una cantidad de la molécula distinta de la anunciada. En un correo electrónico enviado al Times, un vocero de la FDA dijo que la agencia no había aprobado ningún producto de NAD+ para uso médico y que había enviado cartas de advertencia a empresas que comercializaban productos de NAD+ con afirmaciones de salud no probadas.

Si decides probar la potenciación de NAD+, los expertos recomiendan precaución. Aunque los estudios a corto plazo en humanos sugieren que estas terapias podrían ser seguras, “no sabemos cuáles pueden ser los efectos a largo plazo de estos suplementos”, dijo Craighead.

Tampoco está claro si tomar una cantidad excesiva de cualquiera de estos suplementos podría dañar los órganos, incluido el hígado, dijo Joseph Baur, profesor de fisiología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Y los estudios han observado algunos posibles efectos secundarios, como dolores musculares y de cabeza.

También es posible que estos tratamientos sean más eficaces para un conjunto diferente de pacientes. Algunos investigadores creen que existen pruebas más sólidas de que las terapias con NAD+ ralentizan la progresión de enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiopatías o la enfermedad de Parkinson, en lugar de retrasar el envejecimiento celular en personas jóvenes y sanas, dijo Baur. (Baur ha asesorado a empresas que estudian el NAD+ y ha recibido financiación para su investigación por parte de ellas, y tiene una patente relacionada con la molécula).

Chini también cree que el NAD+ puede utilizarse mejor para combatir enfermedades que para ralentizar el envejecimiento celular. También le preocupa que comercializar su uso para tratamientos de longevidad no probados pueda desviar la atención del estudio de su potencial para tratar enfermedades como el Parkinson.

Demasiada promoción podría “perjudicar a las terapias reales”, dijo.