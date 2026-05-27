¿Qué intentan decirte tus sueños? Gina Goldfeder presenta el Método Libera Sueña

“Una de las cosas que creo muy importantes, que la gente en general debe saber, es que las personas tenemos la capacidad de descubrir nuestra sabiduría interior y tenemos, de hecho, la información dentro de nuestro inconsciente, dentro de nuestra mente”, comentó a VANGUARDIA Gina Goldfeder, psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia y autora del libro ‘En un sueño cabe tu vida’. A través de sus páginas, la también especialista en sueños nos lleva en un recorrido por la memoria, traumas y experiencias que nos hacen ser las personas que somos hoy, desde un punto de vista totalmente empírico que, a su vez, cumple con la función de conectar con las y los lectores.

¿POR QUÉ CUESTA TANTO ENTENDER NUESTROS SUEÑOS? Gina Goldfeder explicó a esta casa editorial que, en la gran mayoría de los casos, las personas le otorgan a otros la autoridad para que respondan en su lugar, especialmente cuando se trata de la interpretación de sueños. Con base en esto, la autora propone que, como individuos, recuperemos el poder de escuchar a nuestra intuición. “Entonces, una de las propuestas fundamentales con el Método Libera Sueña es cómo enseñarte a conectar con tu intuición, que esa es una de las funciones psicobiológicas con las que nacemos, porque la intuición es el lenguaje del corazón, cómo aprender a hacer uso de tu intuición y cómo aprender a descifrar tu información onírica, que es la información que tú tienes en tu inconsciente, más allá de que alguien te lo interprete”, explicó.

Esto cobra sentido cuando llegamos a la conclusión de que no hay persona que entienda nuestras propias experiencias mejor que uno mismo. En dicho caso, buscamos respuestas en lugares ajenos. Asimismo, es importante destacar que los sueños no son algo que pasó o algo irrelevante, sino que es información esencial que debemos descubrir. ¿CÓMO EMPEZAR A INTERPRETAR LO QUE SOÑAMOS? PASO A PASO La psicoterapeuta encontró una forma de iniciar en la materia de la interpretación de los sueños, a través de pasos sencillos y disciplinados: 1. Llevar un registro escrito: El Método Libera Sueña propone que uno mismo empiece un diario, donde se registren los sueños que recordamos. Esto, con el fin de empezar a hacer un diálogo profundo con el mundo del inconsciente. “Cuando empezamos a hacer eso, el inconsciente empieza a hablarnos más en el mundo simbólico de los sueños”, mencionó Goldfeder. 2. Conectar con emociones: Después sigue prestar atención a los escritos de una manera más afectiva. Para el proceso, pueden servir las preguntas: ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo me siento al prestarle atención a la narrativa de mis sueños? Todo esto sin querer encontrar significados aún, ya que esto ocasiona un bloqueo de información. 3. Utilizar la intuición: “La intuición es el eje fundamental para el Método Libera Sueña. Si practicamos escuchar esa ‘corazonada’, podremos comprender más claramente nuestros sueños, porque estaremos preparados para que nos caiga el veinte de sus símbolos”, escribió Goldfeder en ‘En un sueño cabe tu vida’.

EL MÉTODO LIBERA SUEÑA Los sueños, aparentemente, han sido parte fundamental de la trayectoria de Gina. Los ha utilizado para estudios y hasta como una herramienta terapéutica durante sus 30 años de experiencia. Tras entrenamientos en el extranjero (Inglaterra), Goldfeder encontró que el inconsciente arrojaba información en los sueños. En un intento por ayudar a las personas a obtener herramientas para descubrirse, fue que la autora decidió exponer uno de sus sueños, donde halló su trauma y sus heridas de la infancia.“De hecho, justamente, el título del libro es ‘En un sueño cabe tu vida’, porque yo he tenido varios sueños [...] pero específicamente, hubo un sueño muy completo, que es el que describo en las primeras páginas, donde pude percibir y comprender muy claramente cómo en un sueño literalmente puede caber tu vida, porque vienen elementos importantes, relevantes”, comentó. Al trabajar esta experiencia con el método propuesto, Gina redescubrió conflictos de su pasado y que el inconsciente es atemporal.

“Creo que no es tan complejo. Si de verdad hacemos la disciplina y tenemos la voluntad de querer comprender algo que nos dicen nuestros sueños, nos sorprenderíamos muchísimo”, añadió. LA IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN DE SUEÑOS A lo largo de su trabajo, la experta se propuso ayudarnos a lograr comprender que podemos tener la posibilidad y la fuerza de conocernos, de responsabilizarnos de nuestras vidas, porque entonces.

“Vas a poder ser libre y vas a poder tener más certeza de las decisiones que vas a ir tomando en el tiempo, en todas las áreas de tu vida, en relaciones de pareja, en el trabajo, en cómo quieres invertir tu tiempo, en tus vínculos importantes, tu familia”, dijo. Con la lectura de ‘En un sueño cabe tu vida’, que se puede adquirir en librerías y Amazon, se abrirá la posibilidad de tener una relación con nosotros mismos y tener los canales de comunicación necesarios, “ahora sí que van a ser los guardianes de sus sueños y los interpretadores de ellos”, concluyó la psicóloga.

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