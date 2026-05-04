$!Cosmeticorexia: ¿Cómo afecta a las infancias el fenómeno ‘Sephora kids’?

Hay un fenómeno que ocurre y se mantiene presente, producto de un sistema diseñado para que las mujeres luzcan perfectas, sin manchas y sin acné. Pese a la lucha que hoy en día tiene más visibilización, estas tendencias dañinas llegan a las infancias, especialmente a las niñas, quienes desde los 8 años ya buscan una piel brillante y libre de imperfecciones. Internet funciona como uno de los moderadores en esta discusión, dando preferencia a los estándares de belleza inalcanzables. A través de las plataformas digitales, como TikTok, las niñas observan y absorben los hábitos obsesivos de perfección y belleza, popularmente llamado skincare.

Estas prácticas están muy polarizadas, ya que si bien buscan el bienestar de las personas, provocan una fijación imposible de ignorar. Parte de esto es un nuevo glosario que se maneja entre las adolescencias e infancias, tal y como lo menciona El País: sérum, retinol, colágeno, peeling y ácido hialurónico. “Los estándares irreales que impone este cuidado obsesivo de la piel, combinados con la presión social para lucir impecable, han fundado un trastorno llamado “cosmeticorexia”, que define la compra y el uso excesivo de productos para la piel. El fenómeno se ha extendido principalmente entre mujeres y en un rango de edad que ya alcanza a las más pequeñas”, dice un artículo del mencionado medio de comunicación.

TENDENCIAS DE BELLEZA EN INFANCIAS: EL DAÑO DE GENERACIONES Las tendencias de belleza se transforman con el paso de los años. Delgadez extrema. Trastornos alimenticios. Visibilidad y diversidad de cuerpos. Gordofobia. En su gran mayoría, estos ideales responden a un sistema que exige cada vez más de las mujeres, como si fueran un ‘algo’ que se repara, como si fueran desechables. Ahora, las infancias están en peligro. El tema surge en redes sociales con formas despistadas que causan gracia y risas, como en Estados Unidos, donde se le dio el nombre Sephora kids. Pero hasta que se ve el fenómeno —el cuadro completo— empieza la concientización. Esto nos ha llevado a observar niñas pequeñas y preadolescentes comprando cosméticos, cremas limpiadoras, exfoliantes, maquillaje y demás artículos que no necesitan. Asimismo, se han visto a expertos en el tema emitiendo advertencias para frenar la situación, ya que las tendencias no solo alteran las conductas normales de la edad, sino que pueden transmutar en efectos para la salud. Dentro del contexto, conviene destacar que la Sociedad Francesa de Dermatología (SFD) explica que: “aparte de las enfermedades dermatológicas, la piel del niño es una piel que no requiere nada más para su cuidado diario que una limpieza con agua y un producto de limpieza suave. No hay ninguna ‘rutina de belleza’ que se deba recomendar para los niños, a pesar de los mensajes de marketing ampliamente difundidos”.