¿Sabes cómo proteger a tus mascotas durante una inundación? Guía práctica para mantenerlas seguras

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones esenciales para proteger a tus mascotas de las inundaciones y mantenerlas seguras antes, durante y después del desastre.

Las inundaciones pueden ocurrir de forma repentina y poner en riesgo no solo tu seguridad, sino también la de tus mascotas. En situaciones de emergencia, muchos animales domésticos se desorientan o quedan atrapados, por lo que es fundamental tener un plan de prevención y rescate para garantizar su bienestar.

1. Prepara un kit de emergencia para tu mascota

Antes de que llegue la temporada de lluvias, asegúrate de tener listo un kit de emergencia exclusivo para tu mascota. Este debe incluir:

1. Agua potable y alimento seco para varios días.

2. Platos plegables, correa, collar y bozal (si es necesario).

3. Transportadora o jaula segura para su evacuación.

4. Copias de su cartilla de vacunación y documentos de identificación.

5. Medicamentos o suplementos si los requiere.

6. Guarda todo en un lugar accesible y mantenlo listo para tomarlo en caso de tener que evacuar con rapidez.

2. Identifícala correctamente

En una situación de emergencia, tu mascota podría asustarse y huir, por lo que es vital que cuente con una placa de identificación actualizada con tu nombre, teléfono y dirección.

Si es posible, considera colocarle un microchip, lo cual facilita su localización si se extravía durante la inundación.

3. No la dejes sola durante una evacuación

Si las autoridades ordenan evacuar, lleva contigo a tus animales. Nunca los dejes amarrados o encerrados en casa, ya que podrían ahogarse o lastimarse al intentar escapar.

Identifica con anticipación refugios o albergues que admitan mascotas, o bien, habla con familiares y amigos que puedan recibirlos temporalmente.

4. Mantén la calma y su seguridad después del desastre

Tras una inundación, revisa si tu mascota presenta heridas, infecciones o síntomas de estrés. Evita que beba agua estancada o contaminada y limpia su entorno antes de permitirle regresar.

También es importante ofrecerle tranquilidad y acompañamiento, ya que los animales pueden desarrollar miedo o ansiedad después de un evento así.