Sabores que unen: Recetas mexicanas para celebrar Thanksgiving en casa

Celebrar Thanksgiving en México se ha convertido en una tradición adoptada por muchas familias que buscan compartir un momento especial alrededor de la mesa. Aunque este festejo tiene origen estadounidense, en nuestro país se ha reinterpretado con ingredientes locales y un toque de sazón muy propio. TE PUEDE INTERESAR: Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos A continuación, te presentamos una lista de recetas sabrosas, prácticas y cargadas de ese estilo mexicano que transforma cualquier celebración en una experiencia memorable.

¿Cómo adaptar Thanksgiving al estilo mexicano? La clave está en combinar preparaciones clásicas del Día de Acción de Gracias con ingredientes y técnicas que usamos en México todos los días. Platillos como el pavo o el puré pueden transformarse totalmente con salsas, chiles, hierbas frescas, maíz y especias tradicionales. Además, esta fecha es perfecta para reunir a familia y amigos alrededor de platillos abundantes, cálidos y festivos, sin perder el espíritu de gratitud que caracteriza este día. Recetas mexicanas para tu cena de Thanksgiving A continuación, una selección de recetas fáciles, llenas de sabor y listas para formar parte de tu menú especial. Pavo en salsa de chile pasilla Una versión más profunda y aromática del tradicional pavo al horno. Ingredientes principales: - Pechuga o pieza de pavo entera - Chiles pasilla - Jitomate - Ajo - Cebolla - Caldo de pollo - Especias (comino, laurel, orégano) Preparación: 1. Hidrata y licúa los chiles pasilla con jitomate, ajo y cebolla. 2. Sofríe la mezcla hasta que espese y añade caldo de pollo. 3. Hornea el pavo y báñalo con la salsa para que tome un sabor intenso y ligeramente ahumado. 4. Acompaña con arroz o verduras asadas. 5. Este platillo es ideal para quienes buscan una opción fuerte, cálida y muy mexicana.

Puré de papa con toque de chile poblano Una guarnición cremosa con un carácter que combina perfecto con el pavo o cualquier proteína. Ingredientes principales: - Papas - Mantequilla - Crema - Chile poblano tatemado - Sal y pimienta Preparación: 1. Tatemar y desvenar el chile poblano. 2. Licuarlo con crema para obtener una salsa suave. 3. Mezclar con puré de papa caliente, mantequilla y sal. 4. Servir con un poco de chile poblano picado encima. Ensalada de manzana con nuez y canela Un clásico del invierno mexicano que funciona perfecto para Thanksgiving. Ingredientes principales: Manzana, crema o yogur, nuez, pasas, canela y un toque de miel. Preparación: Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una ensalada fresca, dulce y equilibrada. Ideal como postre ligero o acompañamiento. Elote tatemado con mayonesa casera y queso fresco Un toque de antojo mexicano que encanta a niños y adultos. Preparación rápida: - Tatemar los elotes a la parrilla. - Untar con mayonesa casera, limón y un toque de chile en polvo. - Espolvorear con queso fresco para un acabado tradicional.