Sandía amarilla: el tesoro dorado del verano
Entra en el fascinante origen de esta fruta y comparte una exquisita receta a la parrilla donde el dulzor caramelizado de la fruta se equilibra con el toque salado del queso feta
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.
Cuando pensamos en una sandía, inmediatamente imaginamos su pulpa roja y jugosa. Sin embargo, existe una variedad menos conocida, pero igualmente deliciosa: la sandía amarilla. Su color sorprende a primera vista, pero su sabor, ligeramente más dulce con notas que recuerdan a la miel y al mango, conquista desde el primer bocado.
LA HISTORIA DE LA SANDÍA AMARILLA
La sandía (Citrullus lanatus) es originaria del continente africano. Diversos estudios ubican sus ancestros en las regiones áridas del noreste de África, donde era apreciada por su capacidad para almacenar agua y resistir largos periodos de sequía.
Hace más de 5,000 años ya era cultivada por los antiguos egipcios, quienes incluso colocaban sandías en las tumbas de los faraones para acompañarlos en el más allá.
MITOS Y COMERCIO
Contrario a lo que muchos creen, la sandía amarilla no es un híbrido moderno ni un organismo modificado genéticamente. Se trata de una variedad ancestral cuya pulpa conserva el color amarillo natural debido a que produce poco licopeno —el pigmento responsable del color rojo— y concentra otros carotenoides, especialmente betacarotenos, que le dan ese tono dorado.
Con el paso de los siglos, comerciantes árabes llevaron la sandía hacia Europa y posteriormente los españoles la introdujeron a América durante la época colonial. Gracias a las condiciones climáticas favorables, su cultivo prosperó rápidamente en México, donde hoy estados como Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Coahuila producen excelentes ejemplares tanto de pulpa roja como amarilla.
¿QUÉ CONTIENE LA SANDÍA AMARILLA?
Además de ser refrescante, la sandía amarilla aporta una gran cantidad de agua, vitamina C, vitamina A, antioxidantes y minerales como el potasio. Es baja en calorías, favorece la hidratación y resulta ideal para los días de intenso calor.
En la gastronomía contemporánea se ha convertido en un ingrediente muy apreciado por chefs y parrilleros. Su dulzor natural se intensifica al cocinarla sobre las brasas, logrando un equilibrio espectacular cuando se combina con ingredientes salados y ácidos.
RECETA DE HOY: SANDÍA AMARILLA ASADA CON MIEL Y QUESO FETA
Ingredientes (para 10 porciones):
* 2 sandías amarillas medianas
* 250 g de queso feta desmoronado
* 6 cucharadas de miel de abeja
* 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
* Ralladura de 2 limones
* Jugo de 2 limones
* 20 hojas de menta fresca
* Sal de mar al gusto
* Pimienta negra recién molida al gusto
* 1/2 taza de pistaches o nuez pecana tostada y picada (opcional)
Preparación:
1. Precalienta el asador a fuego medio-alto.
2. Corta la sandía en rebanadas gruesas de aproximadamente 3 centímetros y retira las semillas si las hubiera.
3. Mezcla el aceite de oliva con la miel y pincela ligeramente ambos lados de cada rebanada.
4. Coloca la sandía directamente sobre la parrilla durante 2 a 3 minutos por lado, hasta obtener marcas de grill y una ligera caramelización.
5. Pasa las rebanadas a un platón y agrega el queso feta desmoronado.
6. Rocía con el jugo de limón, espolvorea la ralladura, añade pimienta negra recién molida y unas escamas de sal de mar.
7. Termina con las hojas de menta fresca y los pistaches tostados para aportar textura y un toque crujiente.
EL CONSEJO DEL GÜERITO
La parrilla transforma la sandía amarilla en una verdadera joya gastronómica. El calor concentra sus azúcares naturales y potencia su sabor, mientras que el queso feta aporta el contraste salado, la miel un brillo delicado y la menta un frescor que convierte este platillo en una entrada elegante o en el acompañamiento perfecto para cualquier carne asada.
Porque en la cocina, y especialmente en la parrilla, los ingredientes más sencillos pueden convertirse en experiencias inolvidables cuando se cocinan con creatividad y pasión.
Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿Con todo, güerito?