Sandía amarilla: el tesoro dorado del verano

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Cuando pensamos en una sandía, inmediatamente imaginamos su pulpa roja y jugosa. Sin embargo, existe una variedad menos conocida, pero igualmente deliciosa: la sandía amarilla. Su color sorprende a primera vista, pero su sabor, ligeramente más dulce con notas que recuerdan a la miel y al mango, conquista desde el primer bocado. LA HISTORIA DE LA SANDÍA AMARILLA La sandía (Citrullus lanatus) es originaria del continente africano. Diversos estudios ubican sus ancestros en las regiones áridas del noreste de África, donde era apreciada por su capacidad para almacenar agua y resistir largos periodos de sequía. Hace más de 5,000 años ya era cultivada por los antiguos egipcios, quienes incluso colocaban sandías en las tumbas de los faraones para acompañarlos en el más allá.

MITOS Y COMERCIO Contrario a lo que muchos creen, la sandía amarilla no es un híbrido moderno ni un organismo modificado genéticamente. Se trata de una variedad ancestral cuya pulpa conserva el color amarillo natural debido a que produce poco licopeno —el pigmento responsable del color rojo— y concentra otros carotenoides, especialmente betacarotenos, que le dan ese tono dorado. Con el paso de los siglos, comerciantes árabes llevaron la sandía hacia Europa y posteriormente los españoles la introdujeron a América durante la época colonial. Gracias a las condiciones climáticas favorables, su cultivo prosperó rápidamente en México, donde hoy estados como Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Coahuila producen excelentes ejemplares tanto de pulpa roja como amarilla. ¿QUÉ CONTIENE LA SANDÍA AMARILLA? Además de ser refrescante, la sandía amarilla aporta una gran cantidad de agua, vitamina C, vitamina A, antioxidantes y minerales como el potasio. Es baja en calorías, favorece la hidratación y resulta ideal para los días de intenso calor. En la gastronomía contemporánea se ha convertido en un ingrediente muy apreciado por chefs y parrilleros. Su dulzor natural se intensifica al cocinarla sobre las brasas, logrando un equilibrio espectacular cuando se combina con ingredientes salados y ácidos.