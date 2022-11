Está previsto que ocurra un eclipse lunar total el marte 8 de noviembre, y será el último en ocurrir hasta 2025.

El eclipse entonces hará que ocurra lo que se conoce en los círculos interestelares como una “luna de sangre”.

Publicidad

Para tener una visión clara de este fenómeno natural en el cielo, uno debe tomar un lugar afuera durante las primeras horas de la mañana.

En México, Coahuila, América del Norte, América Central, Colombia y el oeste de Venezuela y Perú se puede ver mejor el eclipse en su totalidad. Las personas en Alaska y Hawái podrán ver todas las etapas del eclipse.

La última vez que se vio un eclipse lunar total fue del 15 al 16 de mayo del 2022.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Precio del dólar hoy en México es de 19.4607 pesos; continúa ganando terreno

¿Qué es una ‘luna de sangre’?

El eclipse hace que la luna se vea roja, marrón y naranja, de ahí el nombre de “luna de sangre”.

Publicidad

Queda muy poca luz solar a medida que se eleva a través de la atmósfera de la Tierra para llegar a la luna durante un eclipse lunar. Por lo tanto, cuanto más nublada está la substratosfera , más roja parece ser la luna.

“Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran en la Luna”, escribió la NASA en una entrada reciente en el blog Earth’s Moon.

¿Qué es un eclipse total de luna?

Publicidad

El fenómeno del cielo surge cuando el sol, la tierra y la luna se alinean.

La luna entonces caerá en la sombra de la Tierra.

¿A qué hora es el eclipse de ‘luna de sangre’ en 2022 y dónde puedo verlo?

Publicidad

La primera fase del eclipse comienza a las 3:02 am ET, informó la NASA. El eclipse parcial comienza a las 4:09 am ET.

Esta fase debería parecerse un poco a alguien que le dio un mordisco a la luna. El disco lunar comenzará en su totalidad a las 5:17 am ET y continuará durante aproximadamente una hora y media.

¿Cuándo es el próximo eclipse lunar?

Publicidad

El próximo ocurrirá el 14 de marzo de 2025. Sin embargo, los eclipses lunares parciales se producirán antes de esa fecha. Otro eclipse lunar total ocurrirá el 7 de septiembre de 2025.