¿Son seguros los suplementos? Lo que dicen los médicos

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 17 febrero 2026
    ¿Son seguros los suplementos? Lo que dicen los médicos
    Los especialistas recomiendan preferir productos con un solo ingrediente activo. FOTO: GHAZALLE BADIOZAMANI / NYT

Expertos advierten riesgos, mitos y errores frecuentes al consumir suplementos

¿Tomaste hoy alguna vitamina, cápsula herbal o polvo “natural”? No estás solo. Más de la mitad de los adultos consume suplementos dietéticos y el uso aumenta con la edad. Vitaminas como la D, minerales como el calcio y productos botánicos como la cúrcuma o el extracto de té verde forman parte de una industria en expansión. Sin embargo, médicos e investigadores advierten que no todo lo que se vende como saludable es necesariamente seguro o útil.

TE PUEDE INTERESAR: Fermentados con mayor diversidad microbiana que el kéfir

Los suplementos cumplen un papel importante cuando existe una deficiencia comprobada. Personas con niveles bajos de hierro, vitamina B12 o vitamina D pueden necesitarlos bajo supervisión médica. El problema comienza cuando se consumen sin evidencia sólida o como sustituto de una evaluación clínica. Según estudios, las reacciones adversas a suplementos provocan miles de visitas a urgencias cada año.

A diferencia de los medicamentos, los suplementos dietéticos no requieren aprobación previa de las autoridades sanitarias para demostrar seguridad o eficacia antes de salir al mercado. Esto significa que el control es más limitado y que la responsabilidad recae en gran medida en el consumidor. Los expertos advierten que cada frasco representa una decisión que debe tomarse con información clara.

$!Más de la mitad de los adultos consume suplementos dietéticos y el uso aumenta con la edad.
Más de la mitad de los adultos consume suplementos dietéticos y el uso aumenta con la edad. FOTO: GHAZALLE BADIOZAMANI / NYT

Uno de los principales riesgos es dejarse guiar por redes sociales o testimonios virales. Aunque las empresas no pueden afirmar legalmente que un suplemento cura enfermedades específicas, en internet abundan las promesas exageradas. Historias personales pueden resultar convincentes, pero no sustituyen estudios clínicos rigurosos. Antes de confiar en una “solución rápida”, conviene preguntarse si el problema de salud tiene realmente relación con una carencia nutricional.

Otro punto clave es verificar la calidad del producto. Existen programas de certificación de terceros que analizan pureza y composición. Buscar sellos reconocidos en el envase ayuda a reducir riesgos, aunque no garantiza beneficios terapéuticos. También es recomendable consultar bases de datos oficiales que recopilan información científica sobre ingredientes activos y posibles efectos secundarios.

La dosis es un aspecto crítico. Muchas personas asumen que, si una cápsula es buena, dos o tres serán mejores. Esta lógica puede ser peligrosa. El hígado, por ejemplo, es especialmente vulnerable a la sobrecarga de ciertos compuestos herbales. Se estima que una proporción relevante de lesiones hepáticas está vinculada al uso excesivo de suplementos dietéticos. Incluso ingredientes comunes pueden causar daño cuando se consumen en cantidades elevadas.

$!A diferencia de los medicamentos, los suplementos dietéticos no requieren aprobación.
A diferencia de los medicamentos, los suplementos dietéticos no requieren aprobación. FOTO: GHAZALLE BADIOZAMANI / NYT

Los especialistas recomiendan preferir productos con un solo ingrediente activo. Las fórmulas con largas listas de componentes dificultan identificar interacciones o efectos adversos. Además, algunas etiquetas no especifican con claridad la cantidad exacta de cada sustancia. Si el envase no detalla dosis precisas, es una señal de alerta.

Un paso fundamental es informar siempre al médico. Llevar los frascos a la consulta permite revisar posibles interacciones con medicamentos recetados y evaluar si el suplemento es necesario. Muchos pacientes no mencionan estos productos porque los consideran inofensivos, pero pueden alterar tratamientos o resultados de laboratorio.

En última instancia, los suplementos no reemplazan una alimentación equilibrada ni un seguimiento médico adecuado. La mayoría de las personas obtiene los nutrientes necesarios a través de una dieta variada. Antes de incorporar cualquier producto, conviene analizar el contexto individual: edad, enfermedades previas, medicamentos y objetivos de salud.

Tomar suplementos puede ser útil en casos específicos, pero hacerlo sin orientación implica riesgos innecesarios. La decisión más segura no es seguir tendencias, sino basarse en evidencia y asesoramiento profesional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Nutrición
médicos

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra