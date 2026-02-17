¿Son seguros los suplementos? Lo que dicen los médicos

¿Tomaste hoy alguna vitamina, cápsula herbal o polvo “natural”? No estás solo. Más de la mitad de los adultos consume suplementos dietéticos y el uso aumenta con la edad. Vitaminas como la D, minerales como el calcio y productos botánicos como la cúrcuma o el extracto de té verde forman parte de una industria en expansión. Sin embargo, médicos e investigadores advierten que no todo lo que se vende como saludable es necesariamente seguro o útil.

TE PUEDE INTERESAR: Fermentados con mayor diversidad microbiana que el kéfir

Los suplementos cumplen un papel importante cuando existe una deficiencia comprobada. Personas con niveles bajos de hierro, vitamina B12 o vitamina D pueden necesitarlos bajo supervisión médica. El problema comienza cuando se consumen sin evidencia sólida o como sustituto de una evaluación clínica. Según estudios, las reacciones adversas a suplementos provocan miles de visitas a urgencias cada año.

A diferencia de los medicamentos, los suplementos dietéticos no requieren aprobación previa de las autoridades sanitarias para demostrar seguridad o eficacia antes de salir al mercado. Esto significa que el control es más limitado y que la responsabilidad recae en gran medida en el consumidor. Los expertos advierten que cada frasco representa una decisión que debe tomarse con información clara.