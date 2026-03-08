Tiroides en silencio: síntomas que muchos pasan por alto

Los problemas hormonales suelen asociarse con el estrógeno o la testosterona, pero existe otro trastorno endocrino mucho más frecuente que a menudo pasa desapercibido: las alteraciones en las hormonas tiroideas. Los trastornos de la tiroides pueden afectar múltiples funciones del organismo y generar síntomas sutiles que se confunden fácilmente con estrés, envejecimiento o problemas de salud comunes.

La tiroides es una pequeña glándula ubicada en el cuello, detrás de la laringe. A pesar de su tamaño, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del cuerpo, ya que regula el metabolismo, la producción de energía y el equilibrio de distintos sistemas, incluyendo el corazón, el cerebro, la piel, los intestinos y la temperatura corporal. Cuando produce demasiadas o muy pocas hormonas, el organismo entero puede verse afectado.

Señales discretas que pueden indicar un problema tiroideo

Uno de los principales retos de los trastornos tiroideos es que sus síntomas suelen aparecer de forma gradual y pueden variar ampliamente entre personas. Muchas veces pasan desapercibidos o se atribuyen a otras causas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga persistente, la depresión, la caída del cabello, el aumento de peso sin explicación clara, el estreñimiento, los problemas para dormir, la dificultad para concentrarse o la sensación de “mente nublada”. También pueden presentarse ansiedad, cambios en el estado de ánimo y alteraciones en la temperatura corporal.

En las mujeres en edad reproductiva, los desequilibrios tiroideos pueden influir en la fertilidad y dificultar tanto el embarazo como su mantenimiento.