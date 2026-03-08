Tiroides en silencio: síntomas que muchos pasan por alto
Fatiga, ansiedad y cambios metabólicos pueden revelar trastornos tiroideos ocultos.
Los problemas hormonales suelen asociarse con el estrógeno o la testosterona, pero existe otro trastorno endocrino mucho más frecuente que a menudo pasa desapercibido: las alteraciones en las hormonas tiroideas. Los trastornos de la tiroides pueden afectar múltiples funciones del organismo y generar síntomas sutiles que se confunden fácilmente con estrés, envejecimiento o problemas de salud comunes.
La tiroides es una pequeña glándula ubicada en el cuello, detrás de la laringe. A pesar de su tamaño, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del cuerpo, ya que regula el metabolismo, la producción de energía y el equilibrio de distintos sistemas, incluyendo el corazón, el cerebro, la piel, los intestinos y la temperatura corporal. Cuando produce demasiadas o muy pocas hormonas, el organismo entero puede verse afectado.
Señales discretas que pueden indicar un problema tiroideo
Uno de los principales retos de los trastornos tiroideos es que sus síntomas suelen aparecer de forma gradual y pueden variar ampliamente entre personas. Muchas veces pasan desapercibidos o se atribuyen a otras causas.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga persistente, la depresión, la caída del cabello, el aumento de peso sin explicación clara, el estreñimiento, los problemas para dormir, la dificultad para concentrarse o la sensación de “mente nublada”. También pueden presentarse ansiedad, cambios en el estado de ánimo y alteraciones en la temperatura corporal.
En las mujeres en edad reproductiva, los desequilibrios tiroideos pueden influir en la fertilidad y dificultar tanto el embarazo como su mantenimiento.
Hipotiroidismo: cuando la tiroides funciona demasiado lento
El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula produce menos hormonas de las necesarias. Este trastorno suele diagnosticarse con dificultad porque sus síntomas pueden confundirse con señales normales del envejecimiento o con otros problemas médicos.
El riesgo de hipotiroidismo aumenta con la edad. Se estima que alrededor del 20 por ciento de las personas mayores de 75 años, especialmente mujeres, presentan niveles insuficientes de hormona tiroidea. En algunos casos, esta deficiencia puede provocar confusión mental y problemas de memoria que incluso llegan a confundirse con demencia.
Hipertiroidismo: exceso hormonal que acelera el cuerpo
En el extremo opuesto se encuentra el hipertiroidismo, que ocurre cuando la glándula produce hormonas en exceso. En este caso, los síntomas pueden incluir pérdida de peso, aumento del apetito, ansiedad, insomnio y palpitaciones cardíacas.
Uno de los riesgos más importantes es la fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardiaco que puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular o infarto. Sin embargo, en adultos mayores los síntomas también pueden ser menos evidentes, lo que complica su diagnóstico.
El papel de los análisis médicos
Para evaluar correctamente la función tiroidea se utilizan tres mediciones principales: las hormonas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), producidas por la glándula tiroides, y la hormona estimulante de la tiroides (TSH), que regula su actividad desde la glándula pituitaria.
Incluso cuando los niveles de T3 y T4 parecen normales, alteraciones en la TSH pueden indicar formas subclínicas de enfermedad tiroidea que también pueden afectar la salud. Por ejemplo, el hipertiroidismo subclínico se ha asociado con mayor riesgo de fracturas óseas, mientras que el hipotiroidismo subclínico puede incrementar el riesgo cardiovascular.
Alimentación, diagnóstico y tratamiento
La producción de hormonas tiroideas depende del yodo presente en la dieta. Este mineral se encuentra en alimentos como la sal yodada, el pescado, los mariscos, los huevos, las algas y algunos productos lácteos.
Cuando se diagnostica hipotiroidismo, el tratamiento suele ser sencillo: una dosis diaria de hormona tiroidea sintética llamada levotiroxina, que ayuda a restaurar los niveles hormonales. Muchos pacientes comienzan a notar mejoría en sus síntomas después de unas semanas de tratamiento.
En casos de hipertiroidismo, los médicos pueden recurrir a medicamentos antitiroideos o al uso de yodo radioactivo para controlar la producción hormonal.
Una enfermedad común que muchos desconocen
Los especialistas estiman que entre el 40 y el 60 por ciento de las personas con enfermedad tiroidea no saben que la padecen. Por ello, prestar atención a síntomas persistentes y realizar evaluaciones médicas adecuadas puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida.
Detectar y tratar los trastornos tiroideos a tiempo no solo ayuda a aliviar síntomas aparentemente inexplicables, sino que también previene complicaciones cardiovasculares, metabólicas y neurológicas a largo plazo.
