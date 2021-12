Todo lo que necesitas para ser una neni y no morir en el intento

VENDE EN REDES (NO SOLO ES PUBLICAR CON “VENDO”)

La competencia en plataformas como Facebook o Instagram suelen ser fuerte para muchos por lo que esto son algunos tips para triunfar en ellas:

⚫ Crea perfiles empresariales solo para vender, no utilices tu perfil personal

⚫ Crea un concepto que te reconozca y utilízala en todo: logos, marcas de agua, etiquetas. ¡Sé creativa!

⚫ Toma fotos con buena calidad y acorde con tu imagen

⚫ Ten puntos de entrega fijos o recurrentes que no los olvides y, si tienes la posibilidad, cuenta con servicio a domicilio

⚫ Especifica todo en poco texto y en tu imagen: talla, precio, detalles, cantidad en mayoreo son esenciales para las compradoras. Y no perder la cabeza con muchas preguntarán sobre lo mismo

⚫ Ten horarios para publicar tus productos y anúncialo en stories, tendrás más interacción

⚫ No quedes mal, no queremos que te quemen en grupos de Facebook con la descripción “sé que este grupo no es para esto, pero” o “quiero quemar a”. Si te quedan mal, solamente concluye y a vender. Mucho mejor ser recomendada

⚫ Cuida las palabras claves, también lo conocemos como SEO - Search Engine Optimization (Optimización para motores de búsqueda)-.

FINANZAS (¡CUIDADO CON EL SAT!)