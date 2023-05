15 días sin Marta, ciudadana colombiana desaparecida en Ramos Arizpe; buscan en ciudades vecinas

“Luego mi papá comienza una búsqueda por los cuartos , los recovecos de la casa, no la encuentra. Pasa a los corrales , las bodegas ; sale y busca a la zona de la huerta, pero no la encuentra”.

Al menos 45 personas buscaron a Marta por tierra, mientras que por aire un helicóptero realizaba sobre vuelos. El personal de Protección Civil continuó la búsqueda con dos drones con cámaras térmicas y tecnología especializada en búsqueda de personas; los binomios volvieron, pero no hubo resultados.

Juan Carlos Castelblanco dijo que al menos 11 kilómetros a la redonda desde el punto donde se perdió el rastro de Marta, fueron explorados. “Nadie la vio, por aquí no pasó, aquí no estuvo. O sea, se desapareció, pero se desapareció como si se la hubiera tragado la tierra”.

El acompañamiento de la autoridad continuó hasta el jueves. “La Fiscalía, respondió con el primer operativo, con toda la contundencia del caso, pero no encontramos nada y ellos también están en una situación complicada porque no pueden dar respuesta. ‘No la encontramos, no la encontramos y no podemos saber qué pasó’, dicen”.

El operativo en la zona ejidal se movió hacia la carretera federal 57, México- Piedras Negras, en el tramo Saltillo-Monclova. Esto debido a que una primera hipótesis tenía que ver con la condición de salud de Marta, las autoridades veían la posibilidad que al regresar del episodio de desubicación haya buscado la manera de regresar a Querétaro y haya caminado hasta la carretera, donde habría podido ser auxiliada por alguien.

Francisco Juárez, vecino de la familia Castelblanco Granados ha colocado mantas en las comunidades de Santo Domingo y Las Encinas, municipio de Ramos Arizpe, su esposa e hijo han acompañado a sus vecinos en las búsquedas y han llegado hasta el municipio de Monclova, donde han hecho perifoneo para enterar a la población y obtener datos que aporten en la localización de Marta.

Con el paso de las horas, la angustia entre los seres queridos de Marta incrementa. “Las autoridades han estado con nosotros, la respuesta es rápida, pero no hay respuesta con respecto a su localización”, dijo Juan Carlos Castelblanco.

“Asumo que las autoridades están como nosotros de frustrados de no poder generar un indicio para poder realizar una investigación como tal. Ahorita se limita como a una búsqueda, y a repasar la zona, y volver a hablar con la gente. Estamos topando con pared y no logramos romper esa pared para avanzar”.