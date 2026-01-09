A seis años del primer caso de COVID-19, Torreón recuerda el inicio de la pandemia

Coahuila
/ 9 enero 2026
    Martha Rangel, coordinadora de Atención en la Jurisdicción Sanitaria VI, recordó las primeras acciones para contener posibles brotes en la región. SANDRA GÓMEZ
    Fue un primero de marzo de 2020 cuando se dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en Coahuila, específicamente en el municipio de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El primer caso positivo en Coahuila se confirmó el 1 de marzo de 2020 en la ciudad lagunera

TORREÓN, COAH.- Hace 6 años, el 9 de enero de 2020, China reportó la primera muerte por COVID-19, virus que cobró la vida de más de 15 millones de personas en el mundo.

Este suceso marcó el inicio de una crisis sanitaria global sin precedentes, desencadenando una serie de medidas de emergencia y la instauración de protocolos epidemiológicos en casi todos los países. La rápida propagación del virus llevó a la comunidad científica internacional a trabajar a contrarreloj para identificar el patógeno y desarrollar estrategias para su contención.

Martha Rangel, coordinadora de Atención en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, recuerda que, en Torreón, el personal de todas las instituciones médicas acababa de ser capacitado para tomar muestras y algunos médicos y enfermeras tuvieron que acudir a domicilios a realizar las pruebas.

Este esfuerzo fue fundamental para detectar casos tempranos y contener posibles brotes, demostrando el compromiso y la capacidad de adaptación del personal de salud ante una situación inédita.

Fue el 1 de marzo de 2020 cuando se dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en Coahuila, específicamente en el municipio de Torreón. Este hecho generó preocupación en la comunidad local y llevó a intensificar las campañas de información y prevención, así como a reforzar los controles sanitarios en hospitales y centros de salud.

Era un viernes por la noche, del 28 de febrero, cuando la Jurisdicción Sanitaria VI recibió el resultado de una muestra que se le había tomado a una joven de 20 años que tenía antecedente de viaje a Milán, Italia, y sintomatología probable de COVID-19, según informó previamente un hospital privado de esta ciudad.

”Sin alertar a la población, nos acaban de confirmar un caso en Torreón ya verificado por el Sistema de Salud Nacional, un caso positivo que ya se tiene aislado. La pronta actuación de las autoridades permitió establecer cercos sanitarios y dar seguimiento a los contactos de la paciente, con el objetivo de minimizar el riesgo de transmisión comunitaria”, recuerda.

En aquel momento, se informó que el primer caso era una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero estuvo en Milán, Italia; ella regresó el martes 25 de febrero y a los 2 días inició con los síntomas. Venía con 2 jóvenes, los cuales el gobierno ya estaba intentando localizar. El rastreo de contactos se convirtió en una herramienta clave para frenar el avance del virus en la región.

La muestra confirmatoria se procesó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Saltillo y, posteriormente, se envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), quien ratificó el resultado positivo. Esta confirmación permitió validar los protocolos de vigilancia epidemiológica implementados y reforzó la confianza en la capacidad diagnóstica del sistema de salud estatal.

Desde entonces, el virus SARS-CoV-2 fue propagándose en las distintas regiones del Estado, dejando miles de contagios y de lamentables fallecimientos. La experiencia vivida en Torreón refleja los retos y aprendizajes que enfrentaron las comunidades de todo el mundo durante la pandemia, así como la importancia de la solidaridad, la ciencia y la responsabilidad social para superar tiempos de crisis.

Temas


COVID-19
Pandemia
Salud

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

