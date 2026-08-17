Abre UAdeC convocatoria para Doctorado en Psicología de la Salud

El programa tiene como objetivo formar especialistas capaces de desarrollar proyectos de investigación relacionados con los procesos de salud-enfermedad desde perspectivas clínica, psicosocial y psicoeducativa, con énfasis en la promoción de estilos de vida saludables.

La Facultad de Psicología Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la Convocatoria de Admisión 2026 para el Doctorado en Psicología de la Salud, dirigido a profesionales interesados en fortalecer su formación científica y desarrollar investigación especializada. Las clases iniciarán en enero de 2027.

El Doctorado cuenta con tres principales líneas de generación y aplicación del conocimiento: Psicología Clínica, Psicología Social de la Salud, y Procesos Educativos y Salud.

De acuerdo con la convocatoria, en esta primera etapa el prerregistro y pago estarán disponibles hasta el 21 de agosto de 2026 a través del portal de admisión de posgrado de la UAdeC. Posteriormente, el registro ante CENEVAL se realizará del 26 de agosto al 9 de septiembre.

El examen de prueba está programado para el 22 de septiembre, mientras que la aplicación del examen de admisión será el 26 de septiembre de 2026, de 9:00 a 13:30 horas. Los resultados correspondientes al examen de prueba se publicarán el mismo mes.

Los aspirantes deberán completar además el registro interno ante la Facultad de Psicología a más tardar el 23 de octubre de 2026 y enviar su documentación en formato PDF antes del 29 de noviembre al correo de la coordinación del programa.

Entre los requisitos se encuentran los títulos y cédulas de Licenciatura y Maestría, currículum vitae con énfasis en docencia e investigación, acta de nacimiento, CURP, anteproyecto de investigación, dos cartas de recomendación académica, comprobante del EXANI-III y una constancia de inglés equivalente a 450 puntos TOEFL o superior, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Las entrevistas con el Comité Académico se llevarán a cabo del 7 al 11 de diciembre de 2026, de manera presencial o virtual. La publicación de resultados está prevista para el 18 de diciembre, previo al inicio de clases en enero de 2027.