Abre UAdeC convocatoria para Doctorado en Psicología de la Salud

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    Abre UAdeC convocatoria para Doctorado en Psicología de la Salud
    El programa busca formar especialistas capaces de desarrollar investigación sobre los procesos de salud-enfermedad.

Las clases del doctorado iniciarán en enero de 2027 y está dirigido a profesionales interesados en fortalecer su formación científica

La Facultad de Psicología Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la Convocatoria de Admisión 2026 para el Doctorado en Psicología de la Salud, dirigido a profesionales interesados en fortalecer su formación científica y desarrollar investigación especializada. Las clases iniciarán en enero de 2027.

El programa tiene como objetivo formar especialistas capaces de desarrollar proyectos de investigación relacionados con los procesos de salud-enfermedad desde perspectivas clínica, psicosocial y psicoeducativa, con énfasis en la promoción de estilos de vida saludables.

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El Doctorado cuenta con tres principales líneas de generación y aplicación del conocimiento: Psicología Clínica, Psicología Social de la Salud, y Procesos Educativos y Salud.

De acuerdo con la convocatoria, en esta primera etapa el prerregistro y pago estarán disponibles hasta el 21 de agosto de 2026 a través del portal de admisión de posgrado de la UAdeC. Posteriormente, el registro ante CENEVAL se realizará del 26 de agosto al 9 de septiembre.

El examen de prueba está programado para el 22 de septiembre, mientras que la aplicación del examen de admisión será el 26 de septiembre de 2026, de 9:00 a 13:30 horas. Los resultados correspondientes al examen de prueba se publicarán el mismo mes.

Los aspirantes deberán completar además el registro interno ante la Facultad de Psicología a más tardar el 23 de octubre de 2026 y enviar su documentación en formato PDF antes del 29 de noviembre al correo de la coordinación del programa.

Entre los requisitos se encuentran los títulos y cédulas de Licenciatura y Maestría, currículum vitae con énfasis en docencia e investigación, acta de nacimiento, CURP, anteproyecto de investigación, dos cartas de recomendación académica, comprobante del EXANI-III y una constancia de inglés equivalente a 450 puntos TOEFL o superior, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Las entrevistas con el Comité Académico se llevarán a cabo del 7 al 11 de diciembre de 2026, de manera presencial o virtual. La publicación de resultados está prevista para el 18 de diciembre, previo al inicio de clases en enero de 2027.

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Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con la coordinadora del Doctorado en Psicología de la Salud, Dra. Bárbara de los Ángeles Pérez Pedroza, mediante el correo institucional o al teléfono proporcionado por la Facultad.

La UAdeC invitó a los profesionales interesados en la investigación y la atención de los procesos relacionados con la salud a consultar la convocatoria y cumplir con las fechas establecidas para participar en el proceso de admisión.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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