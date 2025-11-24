Ya hay propuesta legal para implementar ruta gratuita Saltillo-Ramos Arizpe

Una primera propuesta legal para la ruta gratuita Saltillo - Ramos Arizpe está lista de acuerdo a Victor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

“Hay un primer análisis, definitivamente una cosa que le corresponde a la Subsecretaría (de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado) y ellos mismos hicieron ya un análisis alrededor de ello y tienen una primera propuesta. No es tan complejo, tan complicado como uno pudiera imaginar al inicio, como nos imaginábamos en el inicio, dado que se ha venido trabajando ya en estos meses, tanto en Ramos como en Saltillo, sobre la idea de cómo se concibe como un servicio público prestado desde la autoridad”, detalló de la Rosa.

Detalló que hasta la fecha solo se ha realizado la primera reunión entre ambos municipios y la Subsecretaría, la cual se celebró el pasado 11 de noviembre.

“Ahora mismo estamos completamente desbordados en el tema de los informes y entonces a lo mejor eso no ha dado el tiempo suficiente todavía para darle ese seguimiento. Esperamos que este mismo año pueda darse la segunda, porque la frontera más o menos que nos están estableciendo es que arrancando el próximo estemos ya con un plan definido”, agregó.