Ya hay propuesta legal para implementar ruta gratuita Saltillo-Ramos Arizpe

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Ya hay propuesta legal para implementar ruta gratuita Saltillo-Ramos Arizpe
    El proyecto busca la conectividad entre ambos municipios a través de las rutas troncales y la Ruta Estudiantil. FOTO: CORTESÍA

Se espera que en enero se tenga un plan definido para concretar la ruta gratuita entre ambos municipios

Una primera propuesta legal para la ruta gratuita Saltillo - Ramos Arizpe está lista de acuerdo a Victor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

“Hay un primer análisis, definitivamente una cosa que le corresponde a la Subsecretaría (de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado) y ellos mismos hicieron ya un análisis alrededor de ello y tienen una primera propuesta. No es tan complejo, tan complicado como uno pudiera imaginar al inicio, como nos imaginábamos en el inicio, dado que se ha venido trabajando ya en estos meses, tanto en Ramos como en Saltillo, sobre la idea de cómo se concibe como un servicio público prestado desde la autoridad”, detalló de la Rosa.

Detalló que hasta la fecha solo se ha realizado la primera reunión entre ambos municipios y la Subsecretaría, la cual se celebró el pasado 11 de noviembre.

“Ahora mismo estamos completamente desbordados en el tema de los informes y entonces a lo mejor eso no ha dado el tiempo suficiente todavía para darle ese seguimiento. Esperamos que este mismo año pueda darse la segunda, porque la frontera más o menos que nos están estableciendo es que arrancando el próximo estemos ya con un plan definido”, agregó.

$!El pasado 11 de noviembre los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe sostuvieron una reunión para abordar el tema.
El pasado 11 de noviembre los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe sostuvieron una reunión para abordar el tema. FOTO: CORTESÍA

Respecto a qué dependencia de gobierno será la encargada de la operación de la ruta, expuso que “muy probablemente” sean los municipios y no la Subsecretaría.

$!Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).
Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS). FOTO: ALONSO FLORES

“Básicamente tiene que ver con el tema de operación. Quién tiene la capacidad operativa para estar administrando. Es algo que tenemos que ver. La verdad es que tenemos una muy buena relación con la gente de Ramos Arizpe, con el director de transporte con Juan García y es muy probable que podamos hacer justo ese encuadre, esa amalgama en donde ellos también ayuden a estar inspeccionando ya en su en su zona urbana”, puntualizó.

“Miles de familias que están ahorrando hasta mil pesos semanales en transporte en Saltillo podrán llegar a Ramos Arizpe y viceversa sin costo alguno. Es una gran estrategia del Gobernador”, resaltó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González tras la mencionada reunión el pasado 11 de noviembre.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

