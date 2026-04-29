Activistas se oponen al fracking en Coahuila

Cristina Auerbach, activista en la Región Carbonífera, sostuvo que esta técnica no garantiza desarrollo ni soberanía energética, al depender de infraestructura y capital extranjero. Además, cuestionó el destino de la energía generada, al señalar que la mayor parte del consumo corresponde al sector industrial.

Colectivos y organizaciones civiles articuladas en la defensa del territorio reiteraron su oposición a la fractura hidráulica en México y, particularmente, en Coahuila , al considerar que implica daños ambientales irreversibles y riesgos para las comunidades.

“Cuando se habla de aumentar la producción energética, no se aclara a quién beneficia. La mayor parte se destina a la industria, no a las necesidades básicas de la población”, expuso.

IMPACTO AMBIENTAL Y CUESTIONAMIENTOS AL MODELO

La activista advirtió que el uso intensivo de agua y la posible contaminación de acuíferos representan uno de los principales riesgos, al tiempo que señaló que replicar modelos como el de Texas evidencia efectos negativos acumulados en regiones con alta explotación.

También subrayó que México no cuenta con la tecnología ni los recursos suficientes para implementar este tipo de extracción sin depender de empresas extranjeras, lo que, afirmó, profundiza la desigualdad en las zonas productoras.

Auerbach comparó la expansión de esta actividad con “intentar apagar un incendio con gasolina”, al referirse a los pasivos ambientales existentes en la Región Carbonífera, donde persisten problemáticas sin resolver.

EXIGENCIAS Y ALTERNATIVAS

Entre las principales demandas de los colectivos destacan la prohibición total de esta técnica en el País, el respeto al derecho a la información y consulta de las comunidades, así como la protección prioritaria del agua y los ecosistemas.

Asimismo, plantearon la conformación de un comité multisectorial que evalúe alternativas energéticas sostenibles, acordes con las condiciones del territorio y orientadas a reducir la dependencia de combustibles fósiles.