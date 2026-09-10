Acuña impulsa acuerdos para fortalecer comercio con Norteamérica

El encuentro, que se desarrolla del 8 al 10 de septiembre entre Acuña y Del Río, Texas, reúne a líderes públicos y privados para analizar proyectos capaces de fortalecer la movilidad de mercancías y la integración económica de la región.

ACUÑA, COAH.– Con la infraestructura fronteriza, el comercio y la atracción de inversiones como ejes centrales, Ciudad Acuña se convirtió ayer en punto de encuentro para autoridades y representantes empresariales de México y Estados Unidos durante la Conferencia Anual 2026 de Ports-to-Plains.

La jornada realizada en Acuña incluyó la participación varios alcaldes coahuilenses, del presidente y CEO de Ports-to-Plains Alliance, Lauren Garduño, así como del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y representantes del sector empresarial.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Coahuila y alcaldes, orientado a fortalecer la coordinación regional.

El programa también contempló la participación de la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega.

Durante las actividades se abordaron temas vinculados con el nearshoring, la manufactura aeroespacial y de defensa, desarrollo industrial, ganadería, comercio, servicios, turismo y atracción de inversiones, con participación de representantes empresariales y funcionarios estatales y municipales.

La conferencia también puso atención en el desarrollo del corredor Ports-to-Plains y el futuro sistema interestatal I-27, infraestructura que la alianza considera estratégica para mejorar el movimiento de mercancías y fortalecer la conectividad del comercio norteamericano.

De acuerdo con la organización, el corredor representa una red de aproximadamente 3 mil 200 millas (5,149.9 kilómetros) y busca consolidarse como un eje de transporte para el comercio y el desarrollo económico. La elección de Acuña y Del Río como sedes refuerza la importancia de esta frontera como punto de intercambio entre México y Estados Unidos.