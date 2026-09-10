Acuña impulsa acuerdos para fortalecer comercio con Norteamérica

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    Acuña impulsa acuerdos para fortalecer comercio con Norteamérica
    Autoridades y representantes empresariales participaron en la Conferencia Anual Ports-to-Plains 2026, realizada entre Acuña y Del Río. CORTESÍA

La frontera es sede de la Conferencia Ports-to-Plains, donde autoridades y empresarios analizaron infraestructura, inversión y conectividad regional

ACUÑA, COAH.– Con la infraestructura fronteriza, el comercio y la atracción de inversiones como ejes centrales, Ciudad Acuña se convirtió ayer en punto de encuentro para autoridades y representantes empresariales de México y Estados Unidos durante la Conferencia Anual 2026 de Ports-to-Plains.

El encuentro, que se desarrolla del 8 al 10 de septiembre entre Acuña y Del Río, Texas, reúne a líderes públicos y privados para analizar proyectos capaces de fortalecer la movilidad de mercancías y la integración económica de la región.

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La jornada realizada en Acuña incluyó la participación varios alcaldes coahuilenses, del presidente y CEO de Ports-to-Plains Alliance, Lauren Garduño, así como del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y representantes del sector empresarial.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Coahuila y alcaldes, orientado a fortalecer la coordinación regional.

El programa también contempló la participación de la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega.

Durante las actividades se abordaron temas vinculados con el nearshoring, la manufactura aeroespacial y de defensa, desarrollo industrial, ganadería, comercio, servicios, turismo y atracción de inversiones, con participación de representantes empresariales y funcionarios estatales y municipales.

La conferencia también puso atención en el desarrollo del corredor Ports-to-Plains y el futuro sistema interestatal I-27, infraestructura que la alianza considera estratégica para mejorar el movimiento de mercancías y fortalecer la conectividad del comercio norteamericano.

De acuerdo con la organización, el corredor representa una red de aproximadamente 3 mil 200 millas (5,149.9 kilómetros) y busca consolidarse como un eje de transporte para el comercio y el desarrollo económico. La elección de Acuña y Del Río como sedes refuerza la importancia de esta frontera como punto de intercambio entre México y Estados Unidos.

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La agenda concluirá hoy en Del Río con sesiones relacionadas con financiamiento para futuras carreteras interestatales, implementación del I-27, comercio, seguridad fronteriza y respuesta a emergencias.

Con ello, Acuña busca aprovechar su condición fronteriza para atraer proyectos, ampliar su participación en las cadenas de suministro y consolidarse como un punto estratégico dentro de la conectividad comercial de Norteamérica.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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