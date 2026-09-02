Acuña iza la Bandera y arranca sus fiestas patrias con honores y tradiciones

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    Acuña iza la Bandera y arranca sus fiestas patrias con honores y tradiciones
    Música mexicana, danza folclórica y bandas de guerra acompañaron el izamiento de la Bandera Nacional durante la ceremonia celebrada este miércoles. CORTESÍA

El acto cívico reunió a representantes de instituciones educativas y cuerpos militarizados para marcar el inicio de las actividades patrias en la ciudad fronteriza

ACUÑA, COAH.- Con el izamiento de la Bandera Nacional en la explanada de la Presidencia Municipal, autoridades civiles y militares, estudiantes y agrupaciones culturales dieron este miércoles el banderazo a las actividades del Mes Patrio en Acuña, en una ceremonia encabezada por el alcalde Emilio De Hoyos y marcada por honores militares, música mexicana, danza folclórica y la participación de bandas de guerra.

El acto, organizado por la Junta Cívica Municipal, contó con la presencia del coronel de Caballería de Estado Mayor José Gonzalo Ayala Nevárez, comandante del 26 Regimiento de Caballería, así como del teniente coronel de Infantería Ricardo Javier Arellano, comandante de la Décima Compañía de Infantería No Encuadrada.

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Durante el mensaje oficial, el regidor Ricardo Treviño señaló que la patria se construye todos los días mediante el trabajo y el compromiso. También destacó el orgullo de Acuña por su condición de ciudad fronteriza y llamó a mantener la unidad para continuar trabajando por el bienestar de la comunidad.

El momento solemne continuó con la interpretación del Himno Nacional Mexicano por parte del Coro del Pentathlón Deportivo Militarizado, acompañado por la Banda de Música Municipal.

El ambiente patrio se extendió con una selección musical alusiva a septiembre y la presentación de un cuadro de danza mexicana a cargo de la Compañía de Danza Folclórica Yumari.

También participaron las bandas de guerra del Instituto Tecnológico Superior de Acuña, CBTIS 54, Escuela Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio, Escuela Técnica del Estado Francisco I. Madero y el Pentathlón Deportivo Militarizado.

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La presencia de estudiantes y agrupaciones culturales dio al acto un marcado carácter comunitario, mientras que la participación de elementos militares reforzó el protocolo de la ceremonia.

Con el izamiento de la enseña nacional, Acuña abrió formalmente su calendario del Mes Patrio, que durante septiembre tendrá como protagonistas los símbolos nacionales, las tradiciones mexicanas y las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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