Detectan primer caso de sarampión en Acuña; activan vigilancia tras contagio foráneo

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Acuña
/ 7 abril 2026
    Detectan primer caso de sarampión en Acuña; activan vigilancia tras contagio foráneo
    La detección del caso activó protocolos sanitarios en Acuña, aunque el contagio no se originó directamente en este municipio. CUARTOSCURO

El paciente permanece bajo seguimiento médico mientras se monitorea a las personas que estuvieron en contacto con él

ACUÑA, COAH.- Un caso confirmado de sarampión encendió los protocolos sanitarios en el municipio de Acuña, luego de que autoridades de salud identificaran a un paciente adulto con la enfermedad, cuyo contagio se habría originado fuera de esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con la información oficial, el paciente es originario de Acuña, pero contrajo el virus mientras se encontraba laborando en el municipio de Allende. Tras su regreso, comenzó a presentar síntomas compatibles con sarampión, por lo que acudió a recibir atención médica en una unidad de salud, donde se confirmó el diagnóstico.

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El caso fue canalizado y actualmente se mantiene bajo seguimiento epidemiológico, con énfasis en la vigilancia del entorno cercano del paciente. Esta medida busca identificar posibles cadenas de transmisión y actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de nuevos contagios.

Aunque el caso no se originó directamente en Acuña, su detección activó mecanismos de control sanitario en la región. Las autoridades mantienen bajo observación a las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente, como parte de las acciones preventivas.

El sarampión es una enfermedad viral considerada altamente contagiosa, por lo que las acciones de vigilancia se intensifican una vez que se confirma un caso. En este sentido, se reiteró la importancia de detectar de manera oportuna cualquier síntoma relacionado para evitar la propagación.

Como parte de las recomendaciones emitidas, se hizo un llamado a la población a verificar que cuente con su esquema de vacunación completo, ya que esta medida es clave para prevenir la enfermedad. Asimismo, se pidió acudir a las unidades de salud ante la presencia de síntomas, a fin de recibir valoración médica.

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El caso permanece bajo monitoreo constante mientras se desarrollan las acciones de control en la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre otros contagios relacionados, aunque la vigilancia continúa activa.

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta en el municipio y reiteran la necesidad de no bajar la guardia ante enfermedades transmisibles, especialmente aquellas que pueden prevenirse mediante vacunación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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