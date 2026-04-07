Detectan primer caso de sarampión en Acuña; activan vigilancia tras contagio foráneo

De acuerdo con la información oficial, el paciente es originario de Acuña, pero contrajo el virus mientras se encontraba laborando en el municipio de Allende. Tras su regreso, comenzó a presentar síntomas compatibles con sarampión, por lo que acudió a recibir atención médica en una unidad de salud, donde se confirmó el diagnóstico.

ACUÑA, COAH.- Un caso confirmado de sarampión encendió los protocolos sanitarios en el municipio de Acuña , luego de que autoridades de salud identificaran a un paciente adulto con la enfermedad, cuyo contagio se habría originado fuera de esta ciudad fronteriza.

El caso fue canalizado y actualmente se mantiene bajo seguimiento epidemiológico, con énfasis en la vigilancia del entorno cercano del paciente. Esta medida busca identificar posibles cadenas de transmisión y actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de nuevos contagios.

Aunque el caso no se originó directamente en Acuña, su detección activó mecanismos de control sanitario en la región. Las autoridades mantienen bajo observación a las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente, como parte de las acciones preventivas.

El sarampión es una enfermedad viral considerada altamente contagiosa, por lo que las acciones de vigilancia se intensifican una vez que se confirma un caso. En este sentido, se reiteró la importancia de detectar de manera oportuna cualquier síntoma relacionado para evitar la propagación.

Como parte de las recomendaciones emitidas, se hizo un llamado a la población a verificar que cuente con su esquema de vacunación completo, ya que esta medida es clave para prevenir la enfermedad. Asimismo, se pidió acudir a las unidades de salud ante la presencia de síntomas, a fin de recibir valoración médica.