Invita Secretario del Ayuntamiento de Acuña a ganaderos regionales a estar preparados para exportar

El funcionario municipal, quien también es ganadero, señaló que los productores del sector privado y social deben comenzar a regularizar sus hatos, particularmente con las pruebas sanitarias de tuberculosis y brucelosis que correspondan, para estar en condiciones de comercializar sus animales cuando se concrete la reapertura.

ACUÑA, COAH.- Ante la expectativa de que la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos pueda reanudarse por Acuña entre finales de octubre y principios de noviembre, el secretario del Ayuntamiento, Alberto de Luna Sánchez, llamó a los productores ganaderos a prepararse desde ahora y cumplir con los protocolos sanitarios para evitar contratiempos cuando se autorice nuevamente el cruce.

“Nosotros estamos pensando que tentativamente a Coahuila le llegue a tocar por allá a finales de octubre, principios de noviembre”, señaló De Luna Sánchez, quien pidió a los productores no esperar hasta que se anuncie oficialmente la apertura para comenzar a preparar sus animales y documentación.

El Secretario del Ayuntamiento sostuvo que la ganadería coahuilense tiene condiciones para competir en el mercado estadounidense y destacó la calidad de los becerros que se producen en la entidad.

“Nosotros producimos becerros y son becerros de calidad de exportación. La verdad es que el ganado de Coahuila por mucho tiempo se ha venido nominando como el mejor ganado del norte de México”, afirmó.

De Luna Sánchez consideró que la preparación de los productores será determinante para aprovechar la oportunidad cuando se autoricen nuevamente los cruces, por lo que insistió en que el sector debe avanzar desde ahora en el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

La expectativa de reapertura para Coahuila se da después de que Estados Unidos comenzó el 24 de agosto un proceso gradual para restablecer las importaciones de ganado mexicano, inicialmente a través de Agua Prieta, Sonora, luego de las restricciones impuestas por el riesgo del gusano barrenador del ganado.

La incorporación de otros cruces fronterizos dependerá de las evaluaciones sanitarias y de la autorización de las autoridades estadounidenses.

En el caso de Acuña, el funcionario destacó las inversiones realizadas para acondicionar la infraestructura necesaria y sostuvo que el Municipio, el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera han trabajado para que la frontera esté en condiciones de recibir nuevamente las operaciones.

“El Gobierno del Estado hace un gran esfuerzo en coordinación con la Unión Ganadera para poder habilitar los corrales de la estación cuarentenaria de Acuña; la de Piedras Negras se le invirtió una muy buena cantidad de dinero”, afirmó.

De Luna Sánchez agregó que el trabajo realizado durante el periodo de cierre permite que Coahuila llegue preparado a la eventual reapertura, aunque todavía falta la autorización de las autoridades sanitarias de ambos países.

“Ahorita, gracias a esa visión y a esa inversión y a ese trabajo coordinado, que nosotros también el municipio de Acuña estuvo muy al pendiente, el alcalde Emilio de Hoyos, pues hoy Coahuila está listo para exportar”, sostuvo.

El funcionario aclaró que ahora corresponde esperar la determinación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), organismos que deberán validar las condiciones sanitarias antes de permitir nuevamente el movimiento de ganado por la frontera coahuilense.