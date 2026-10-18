Reportan escape de adolescente en albergue de Acuña

ACUÑA, COAH.- Un adolescente de 16 años salió del albergue transitorio Camino a Casa, de Acuña, Coahuila, donde permanecía después de ser repatriado desde Estados Unidos y mientras se preparaba su entrega a familiares, de acuerdo con el reporte difundido el sábado 17 de octubre. El guardia del inmueble detectó daños en la puerta de cristal del acceso. Posteriormente se advirtió que el adolescente ya no estaba en las instalaciones, ubicadas en el cruce de la carretera Presa de la Amistad y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Camino a Casa forma parte de los servicios del DIF Coahuila dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes o repatriados. Su objetivo institucional es facilitar que regresen a sus hogares de manera segura y ordenada mediante acuerdos entre dependencias. En Acuña y Piedras Negras, el programa atiende a menores no acompañados, tanto mexicanos como extranjeros. En Saltillo también contempla a quienes permanecen junto con sus familias durante el proceso migratorio. La atención incluye alojamiento temporal, alimentación, vestido, servicios médicos y apoyo psicológico. Además, el programa establece mecanismos de coordinación para proteger sus derechos y organizar los traslados a sus lugares de origen.

El DIF estatal identifica a su área de Centros de Asistencia Social como responsable del programa. Entre sus funciones se encuentran operar los albergues transitorios de Acuña y Saltillo, así como mantener la colaboración municipal para el servicio en Piedras Negras.