Reportan escape de adolescente en albergue de Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Reportan escape de adolescente en albergue de Acuña
    Un adolescente repatriado salió del albergue Camino a Casa mientras esperaba reunirse con familiares. CORTESÍA

El joven de 16 años permanecía en Camino a Casa después de ser devuelto por autoridades estadounidenses

ACUÑA, COAH.- Un adolescente de 16 años salió del albergue transitorio Camino a Casa, de Acuña, Coahuila, donde permanecía después de ser repatriado desde Estados Unidos y mientras se preparaba su entrega a familiares, de acuerdo con el reporte difundido el sábado 17 de octubre.

El guardia del inmueble detectó daños en la puerta de cristal del acceso. Posteriormente se advirtió que el adolescente ya no estaba en las instalaciones, ubicadas en el cruce de la carretera Presa de la Amistad y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo

Camino a Casa forma parte de los servicios del DIF Coahuila dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes o repatriados. Su objetivo institucional es facilitar que regresen a sus hogares de manera segura y ordenada mediante acuerdos entre dependencias.

En Acuña y Piedras Negras, el programa atiende a menores no acompañados, tanto mexicanos como extranjeros. En Saltillo también contempla a quienes permanecen junto con sus familias durante el proceso migratorio.

La atención incluye alojamiento temporal, alimentación, vestido, servicios médicos y apoyo psicológico. Además, el programa establece mecanismos de coordinación para proteger sus derechos y organizar los traslados a sus lugares de origen.

Localizan sin vida a joven en casa de su novio en Saltillo; él queda bajo investigación

El DIF estatal identifica a su área de Centros de Asistencia Social como responsable del programa. Entre sus funciones se encuentran operar los albergues transitorios de Acuña y Saltillo, así como mantener la colaboración municipal para el servicio en Piedras Negras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Casa Hogar
Deportaciones
Migrantes

Localizaciones


Acuña

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
José Madero, uno de los más aclamados del Festival Saltillera, presentó en vivo los temas de su nuevo álbum.

Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
Apuesta. La primera edición del Saltillera Fest reunirá propuestas de rock alternativo, ska y pop para una jornada musical en la Hacienda El Mimbre

¡Se llegó el día! Del rock al ska: los números detrás de las estrellas del Saltillera Fest
true

Coahuila: Anexos, entre la necesidad y los riesgos
El entrenamiento funcional fortalece habilidades que facilitan las actividades cotidianas.

Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida
Las revisiones visuales permiten identificar alteraciones que pueden pasar inadvertidas.

Salud visual: por qué es importante realizar un examen optométrico
¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

El Dr. Ismael Tapia destaca la importancia de tomar decisiones informadas antes de considerar una cirugía estética.

Cirugía estética: riesgos y cuidados antes de tomar una decisión