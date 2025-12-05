Se posiciona Acuña como primer municipio de Coahuila con centro de rehabilitación de adicciones

Con el inicio formal de la construcción del Centro de Rehabilitación de las Adicciones, Acuña se perfila como el primer municipio de Coahuila en contar con una institución de esta naturaleza, señaló el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor. Al dar el banderazo de arranque de la ejecución del proyecto, el presidente municipal declaró que, de esta manera, “se marca un paso firme en la atención de la salud emocional y la recuperación de jóvenes y adultos que sufren adicción”. TE PUEDE INTERESAR: Homologación de horarios para venta de alcohol en La Laguna es acuerdo de la Mesa de Seguridad Regional

A través de este centro, cuya inversión no se dio a conocer, se dará atención “en modalidad residencial voluntaria”, para lo cual existe un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud especializados en el tratamiento de adicciones. Con una capacidad para albergar 44 pacientes, la institución ofrecerá servicio tanto a hombres como a mujeres, para una estancia de tres meses, tras los cuales se dará seguimiento a sus respectivos padecimientos en forma ambulatoria. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, De Hoyos Montemayor dijo que con esta obra se da cumplimiento a una de sus principales promesas de campaña electoral. De paso, Acuña se convierte en “el primer municipio de Coahuila en emprender un esfuerzo de este tipo para atender, con atención profesional, cercana y digna, un problema de salud que afecta a familias de toda la región”, destacó. El desarrollo de la obra está a cargo del doctor Carlos de Jesús Gutiérrez Garza, presidente de la asociación civil Esperanza, Amor, Fe y Victoria (ESAFEVI), con el apoyo de empresas y sociedad civil, quienes colaboran en este proyecto.

El galeno señaló que la asociación fue fundada en 2011, con el propósito de impulsar una unidad de quimioterapia en tiempos en los que la ciudad no contaba con oncólogos ni tratamientos especializados. Refirió que ese objetivo se cumplió a través de la Clínica 92 del IMSS, que ya ofrece quimioterapia y cuenta con especialistas en oncología. Ante este avance, ESAFEVI decidió poner su edificio a disposición de un nuevo propósito social: ser la sede del Centro de Rehabilitación contra Adicciones. La directora de Salud Municipal, Cariño Estrada, explicó que la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro, altera el juicio, la toma de decisiones y el control de impulsos; su tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de especialistas. Resaltó que en el país solo existen seis centros de este tipo operados por el sector público, por lo que esta obra es "un avance significativo para Acuña y Coahuila". El alcalde Emilio de Hoyos agradeció la participación del patronato a cargo, así como al Banco de Alimentos, señora Marisa Faz, World Vision, Fundación Howmet, Jaropamex, Gentherm de México, Pistas de Pruebas, familia Ramón Losoya y Chavelita Ramón ("Finita"). También hizo patente su agradecimiento a la agencia Chevrolet, Teissier Flates, Belisario Garza, Blue Line, Sean Johnson, Miguel Diego, al exalcalde Lenin Pérez, y a los consejeros y regidores que han acompañado el proyecto desde el inicio.