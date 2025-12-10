Otro preso aparece colgado en cárcel de Culiacán

/ 10 diciembre 2025
    Otro preso aparece colgado en cárcel de Culiacán
    El hallazgo ocurrió durante el pase de lista en uno de los módulos del centro penitenciario. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Autoridades activaron los protocolos de investigación en medio de revisiones constantes por decomisos de drogas y objetos prohibidos

CULIACÁN, SIN.– Un interno fue localizado sin vida en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán, luego de que personal de custodia lo encontrara suspendido de una cuerda, durante una revisión realizada tras el pase de lista de este día.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los custodios detectaron la ausencia de un recluso durante el conteo rutinario, por lo que procedieron a revisar los módulos, donde finalmente fue localizado el cuerpo.

TE PUEDE INTERESAR: Dice Adán Augusto que negoció precio más barato de libros de AMLO para regalar a senadores

Tras el hallazgo, se notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento, así como para integrar la carpeta de investigación.

Este caso se suma a otro ocurrido el pasado 3 de diciembre, cuando un interno fue encontrado sin vida al interior de una celda cerrada desde adentro. En ese momento, el cuerpo fue ubicado tirado en el piso, sin que se dieran a conocer mayores detalles ni la identidad de la víctima, conforme a los protocolos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum celebra prohibición de vapeadores; venta será castigada con hasta ocho años de prisión

Las autoridades penitenciarias no han confirmado si ambos hechos guardan relación entre sí, aunque se mantiene abierta la línea de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Durante el presente mes, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado han intensificado las revisiones sorpresivas al interior del penal de manera prácticamente diaria, ante los continuos decomisos de objetos prohibidos.

TE PUEDE INTERESAR: Tipifica la violencia ácida como delito autónomo con sanciones de hasta 15 años de prisión

En estos operativos se han asegurado equipos de comunicación, dosis de diversas drogas y armas punzocortantes de fabricación artesanal, lo que ha incrementado las medidas de vigilancia dentro del reclusorio.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que se reforzarán los controles internos y la supervisión en los módulos para garantizar las condiciones de seguridad de la población penitenciaria y del personal operativo, mientras continúan las investigaciones por ambos decesos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

