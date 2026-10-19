Administración de la UAdeC se someterá por primera vez a certificación de calidad

Por primera vez en su historia, la administración central de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tendrá una evaluación externa para obtener una certificación de calidad en sus procesos administrativos, informó el rector Octavio Pimentel. El proceso, explicó, busca verificar que las distintas áreas de la institución operen bajo indicadores de calidad y que sus procedimientos respondan a las necesidades de los programas educativos. Para ello, la universidad debe completar un documento con más de 500 preguntas, relacionadas con alrededor de 250 indicadores.

Pimentel explicó que las dependencias universitarias se encuentran en la etapa de recopilación de información, que deberá quedar integrada en una plataforma a más tardar el 30 de octubre. Una vez concluida esta fase, se espera que durante noviembre acudan alrededor de 20 evaluadores de otras universidades para revisar las áreas administrativas, incluida la Rectoría. “Lo que nosotros buscamos es garantizar que nuestros procesos estén acordes a las necesidades, a la realidad”, señaló el rector. La revisión contempla verificar la información presentada por cada dependencia y realizar inspecciones físicas. Posteriormente, los evaluadores analizarán los resultados y determinarán si la Universidad cumple con los requisitos para obtener la certificación. PREVÉN ENTRE SEIS Y SIETE ACREDITACIONES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS Pimentel señaló que la decisión de evaluar también la administración responde a la necesidad de mantener congruencia con los procesos de acreditación de los programas educativos, de modo que la gestión universitaria contribuya a garantizar su funcionamiento y calidad.

En ese sentido, señaló que también en el mes de noviembre se espera la visita del director nacional de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), quien entregaría entre seis y siete acreditaciones a programas educativos de la Universidad. El rector explicó que la acreditación de los programas contempla la revisión de aspectos como la actualización de los planes de estudio, la preparación de los docentes, la vinculación con el entorno, las opiniones de estudiantes, egresados y empleadores, así como las condiciones de infraestructura. Pimentel recordó que en 2024 el 25 por ciento de la matrícula universitaria cursaba programas acreditados por su calidad. Con las acreditaciones previstas para noviembre, la institución espera alcanzar aproximadamente el 70 por ciento.

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