Advierte Alcalde a transportistas en Ramos Arizpe: suspenderán unidades que no cumplan compromisos; refuerzan supervisión

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que se mantiene la vigilancia con las rutas de transporte público urbano, con el fin de mejorar el servicio para los usuarios.

La autoridad municipal señaló que las mejoras a las unidades deberán cumplirse a más tardar en el mes de marzo, como parte de los acuerdos establecidos para mejorar el servicio hacia la ciudadanía.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que tras el aumento tarifario aprobado en diciembre, los concesionarios tienen como fecha límite el mes de marzo para mejorar sus unidades y el servicio, o de lo contrario serán suspendidos.

“Ya iniciamos con supervisiones y revisiones porque para nosotros la ciudadanía está por encima de todo. El transporte público debe estar a la altura de las y los ramosarizpenses que lo utilizan todos los días para trabajar, estudiar, producir y llevar el sustento a sus familias”, expresó el edil.

“Vamos en serio y vamos con todo para mejorar el transporte en Ramos Arizpe, en varios puntos no vamos a esperar a marzo para actuar y estamos viendo qué unidades podrían salir de circulación, esto de acuerdo a las supervisiones”, expresó.

El director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, informó que durante el mes de enero se realizaron inspecciones a 34 unidades del servicio público urbano, como parte de un programa permanente de verificación.

BENEFICIA RUTA ESTUDIANTIL A USUARIOS

Gutiérrez Merino destacó los ahorros que ya genera la ruta estudiantil y la integración con el transporte estatal, señalando que “los jóvenes están ahorrando alrededor de aproximadamente 2.5 millones de pesos en un mes” gracias a estas estrategias de movilidad coordinada.

Sobre el beneficio del transporte gratuito hacia Saltillo, el edil explicó que una familia “ahorraría en un viaje a Saltillo... serían 200 o 300 pesos” al evitar el pago de múltiples pasajes, mejorando significativamente la economía de los trabajadores y estudiantes locales.

Respecto a la supervisión actual, el mandatario fue enfático: “ya estamos actuando... probablemente en estos próximos días vayamos a sacar alguna ruta, alguna unidad o dos para que vayan entendiendo que vamos en serio y que vamos con todo”.

El alcalde identificó a la ruta Blanca Estela como una de las que presenta mayores retrasos en el cumplimiento de los acuerdos de modernización, advirtiendo que ya existen empresarios interesados en cubrir los huecos que dejen los concesionarios actuales.

“Los que no quisieron entrarle a esta nueva modernización, pues bueno, cambiarlos por otra persona que sí quisiera entrar”, afirmó Gutiérrez, confirmando que ya hay pláticas para integrar unidades de mejor modelo y en excelente estado mecánico.

Finalmente, el munícipe reiteró que no se cederá ante presiones de grupos: “aquí no vamos a estar a capricho de nadie ni a expensas de dos o tres personas en contra punto de toda la ciudadanía que está en contra de esta situación”.