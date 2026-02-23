Advierte Rubén Moreira, diputado por Coahuila, retroceso educativo por caída en matrícula y fallas en libros de texto

México enfrenta un retroceso educativo caracterizado por la disminución en la matrícula escolar, el deterioro en los resultados académicos y la persistencia de errores técnicos en los libros de texto gratuitos, afirmó el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

El coordinador parlamentario del PRI sostuvo que la elaboración de materiales educativos exige experiencia pedagógica especializada y conocimiento del entorno escolar. “Hacer libros de texto es una tarea delicadísima. Se necesitan pedagogos, psicólogos y especialistas en desarrollo cognitivo. No se puede improvisar ni trasladar ideologías a materiales que impactan a millones de niñas y niños”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden clases escuelas en 69 Batallón de Infantería en Saltillo tras jornada de violencia en el País

CAÍDA EN COBERTURA Y DESEMPEÑO ACADÉMICO

Acompañado por los especialistas Julián Proa, Miguel Ángel Sulub y Mario Di Costanzo, el legislador señaló que, con base en datos oficiales, la matrícula escolar se redujo en 1.5 millones de alumnos respecto a 2018.

Proa detalló que la cobertura en preescolar pasó de 71 a 63 por ciento; en primaria, de 98 a 94 por ciento; en secundaria, de 96 a 93 por ciento; y en educación media superior, de 84 a 74 por ciento, siendo este último nivel el más afectado.

Al retroceso en cobertura se suma la caída en los indicadores de aprendizaje reflejados en la prueba PISA, coordinada por la OCDE, donde México registró en 2022 su mayor descenso histórico en matemáticas, con 14 puntos menos, además de retrocesos en ciencias y lectura.

EVALUACIÓN DEBILITADA

Durante el análisis, se recordó que en 2019 desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y posteriormente la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), eliminando instrumentos sistemáticos de medición del desempeño educativo.

Moreira advirtió que desestimar la evaluación compromete la competitividad de las nuevas generaciones frente a otros países. “Hoy tenemos menos cobertura, menos evaluación y peores resultados. El costo lo están pagando nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó.

ERRORES EN LIBRO Y LLAMADOS A CORRECCIÓN

El economista Mario Di Costanzo expuso que se han documentado múltiples observaciones en los libros de texto, incluidas descripciones geográficas imprecisas y representaciones incorrectas de ecosistemas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?

Por su parte, Miguel Sulub señaló inconsistencias históricas, como fechas erróneas relacionadas con Benito Juárez, lo que —dijo— genera confusión y evidencia fallas en la revisión editorial.

Ante este panorama, Rubén Moreira insistió en la urgencia de revisar y corregir los contenidos, recuperar mecanismos de evaluación y fortalecer la política educativa nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional.

“La educación no admite improvisaciones. México necesita compromiso real con la calidad educativa. El futuro del país depende de ello”, concluyó.