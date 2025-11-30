En 2025, impulsa Ramos Arizpe proyectos clave con apoyo del Gobierno de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La coordinación entre el municipio y el estado ha permitido avanzar hacia un desarrollo urbano y social integral, destaca Tomás Gutiérrez Merino
Ramos Arizpe concluye el año con una etapa de transformación sin precedentes en materia de infraestructura, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
Este apoyo ha permitido entregar obras clave y avanzar en proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo urbano y social del municipio.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe pone en marcha nueva plataforma digital para pago y consulta del servicio de agua
El presidente municipal señaló que los resultados alcanzados en esta etapa son reflejo directo del trabajo coordinado entre el municipio y el estado, una alianza que —dijo— ha permitido avanzar con paso firme hacia un desarrollo integral.
“Cuando municipio y estado caminamos en la misma dirección, Ramos Arizpe gana. Hoy cada obra entregada y cada proyecto en marcha representan el compromiso que tenemos con nuestra gente. Manolo Jiménez es un gran aliado de Ramos y juntos estamos construyendo una ciudad fuerte, moderna y con un futuro claro”, expresó Gutiérrez Merino.
Como parte de esa sinergia, este año se presentó el programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, considerado el paquete final de infraestructura 2025.
Esta estrategia consolida inversiones orientadas a mejorar las vialidades, ampliar los servicios de salud, modernizar el alumbrado público, rescatar espacios recreativos y elevar los niveles de seguridad mediante tecnología de última generación.
Entre las obras ya entregadas se encuentra la primera clínica de salud popular en Analco, que ofrece servicios médicos gratuitos a la población.
También destaca la inauguración del C2 Municipal, un sistema de videointeligencia enlazado al C4 estatal que fortalece la capacidad de respuesta en materia de seguridad.
A ello se suma la modernización del alumbrado público en sectores como Revolución, Libertad, El Cura y Bulevar del Valle, donde ahora se cuenta con vialidades más seguras y mejor iluminadas.
En paralelo, avanzan proyectos en proceso como la rehabilitación y construcción de plazas públicas y espacios recreativos, la mejora continua de diversas vialidades y la ampliación del programa de salud comunitaria, acciones que buscan fortalecer el tejido social y elevar la calidad de vida en cada colonia.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe reduce delitos y fortalece seguridad con coordinación
El Gobierno Municipal subrayó que este cierre de año confirma que la planeación estratégica, acompañada de una ejecución constante, permite concretar obras que impactan de manera directa en las familias.
Estas acciones, recalcaron, consolidan avances en movilidad, seguridad, salud y espacios públicos, y posicionan a Ramos Arizpe como uno de los municipios con mayor crecimiento y proyección en la región.