En 2025, impulsa Ramos Arizpe proyectos clave con apoyo del Gobierno de Coahuila

Ramos Arizpe concluye el año con una etapa de transformación sin precedentes en materia de infraestructura, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Este apoyo ha permitido entregar obras clave y avanzar en proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo urbano y social del municipio.

El presidente municipal señaló que los resultados alcanzados en esta etapa son reflejo directo del trabajo coordinado entre el municipio y el estado, una alianza que —dijo— ha permitido avanzar con paso firme hacia un desarrollo integral.

“Cuando municipio y estado caminamos en la misma dirección, Ramos Arizpe gana. Hoy cada obra entregada y cada proyecto en marcha representan el compromiso que tenemos con nuestra gente. Manolo Jiménez es un gran aliado de Ramos y juntos estamos construyendo una ciudad fuerte, moderna y con un futuro claro”, expresó Gutiérrez Merino.