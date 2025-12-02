‘Aguinaldos a empleados de la UAdeC están garantizados’: Secretario General

El pago de aguinaldos a empleados de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para este cierre del 2025 están garantizados, así lo afirmó su secretario general, Víctor Manuel Sánchez Valdés.

“Se han estado teniendo pláticas con el gobierno del Estado, lo ha hecho el rector (Octavio Pimentel), ya están garantizados. Los trabajadores deben estar tranquilos en ese sentido, todos y cada uno de ellos van a recibir sus aguinaldos”, expuso este martes el funcionario ante los medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC y CDHEC firman convenio para fortalecer la promoción de derechos humanos

Detalló que será un monto total de 160 millones de pesos los que se eroguen de la UAdeC para el pago de la prestación laboral.

Agregó que el rector sigue en mesas de trabajo para la negociación del pago del aguinaldo hacia los pensionados de la máxima casa de estudios del estado.

Asimismo detalló que se trata de poco más de 2 mil pensionados y más de 7 mil empleados de la UAdeC.