Al borde del colapso la ruta Arteaga-Saltillo; ‘ya no es negocio’, dice el concesionario

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Al borde del colapso la ruta Arteaga-Saltillo; ‘ya no es negocio’, dice el concesionario
    De no recibir subsidio, el concesionario de la ruta Arteaga retirará sus unidades de circulación entre mayo y junio. VANGUARDIA

Tarifas insuficientes, competencia sin subsidio y encarecimiento operativo amenazan continuidad del servicio

ARTEAGA, COAH.- El concesionario del transporte público en Arteaga, Leopoldo Mendoza Córdoba, alertó sobre una situación crítica que pone en riesgo la operación de la ruta Arteaga-Saltillo, derivada del incremento sostenido en los costos y la ausencia de respaldo institucional, lo que podría traducirse en la suspensión del servicio en el corto plazo.

De acuerdo con el empresario, desde el inicio de operaciones el precio del diesel ha registrado un aumento cercano al 45 por ciento, mientras que conceptos como seguros y cuotas obrero-patronales han superado incrementos del 200 por ciento, impactando de forma directa la viabilidad financiera.

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“Ya no es negocio. No tenemos apoyo de ninguna autoridad; al contrario, enfrentamos obstáculos, invasión de rutas y condiciones desiguales frente a otros esquemas”, expresó.

DESBALANCE TARIFARIO Y PRESIÓN OPERATIVA

Mendoza Córdoba explicó que el costo real por usuario supera los 30 pesos, sin embargo, las tarifas actuales oscilan entre los 8 y 15 pesos, lo que deja un promedio de apenas 11 o 12 pesos por pasajero, generando pérdidas constantes en la operación diaria.

A esta situación se suma la implementación de sistemas de transporte gratuito en la región, los cuales —afirmó— compiten directamente por la demanda sin establecer mecanismos de compensación para los concesionarios.

$!El concesionario afirma que el costo real del pasaje debe ser de 30 pesos.
El concesionario afirma que el costo real del pasaje debe ser de 30 pesos. HOMERO SÁNCHEZ

El empresario indicó que ha destinado entre 70 y 80 millones de pesos en la adquisición de unidades recientes, modelo 2022 en adelante, inversión que hoy enfrenta un escenario de incertidumbre ante la baja afluencia y el aumento de los costos operativos.

RIESGO DE SUSPENSIÓN Y FALTA DE ACUERDOS

El concesionario advirtió que, de no existir una intervención o apoyo en el corto plazo, podría retirar las unidades para evitar mayores pérdidas.

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“Si no hay apoyo, estoy a punto de parar. No puedo seguir perdiendo; prefiero retirar las unidades antes de que se deterioren más”, sostuvo.

Asimismo, señaló que ha sostenido reuniones con autoridades del sector sin lograr acuerdos concretos, pese a propuestas como ajustar recorridos entre Saltillo y Arteaga o rediseñar rutas que optimicen los traslados de estudiantes.

Finalmente, reiteró que el servicio podría suspenderse entre mayo y junio si no se generan condiciones que permitan su sostenibilidad, lo que impactaría directamente a los usuarios que dependen de este medio para sus traslados cotidianos.

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