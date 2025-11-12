Alarma en Coahuila: 58% de estudiantes de quinto de primaria ha pensado en suicidarse

La crisis emocional infantil en Coahuila alcanzó cifras que encienden las alertas. De acuerdo con un diagnóstico estatal aplicado a más de 100 mil alumnos, 58 por ciento de los estudiantes de quinto de primaria ha pensado en quitarse la vida.

El estudio también reveló que cuatro de cada diez estudiantes viven violencia en su entorno, 38 por ciento están expuestos al consumo de drogas y uno de cada cinco ha considerado seriamente el suicidio. Entre niñas y adolescentes, el porcentaje de ideación suicida se eleva al 40 por ciento.

Ante este panorama, el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, junto con la oficina Inspira Coahuila, puso en marcha una estrategia integral para atender de raíz esta crisis, colocando la educación socioemocional como eje prioritario del sistema educativo.

La respuesta se articula a través del programa Educar para el Bienestar, el diplomado de Liderazgo Sistémico, la metodología Atentamente y la materia Ser Más, que ya forma parte del plan de estudios en escuelas públicas. Este modelo busca que los estudiantes aprendan a reconocer, regular y expresar sus emociones, mientras los docentes reciben formación especializada para acompañarlos.

Un ejemplo emblemático es la primaria María Pérez Arriola, donde la implementación del modelo socioemocional cambió por completo el clima escolar. Alumnos más tranquilos, maestros con nuevas herramientas y una comunidad más unida son algunos de los resultados.

“Cuando florece una escuela, florece una comunidad”, resumió una consejera de la alianza, destacando cómo la transformación emocional ha mejorado la convivencia, la seguridad y hasta la infraestructura del plantel.

La directora de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez, detalló que el programa Ser Más comenzó con 20 escuelas piloto y se expandirá a 2 mil escuelas y 290 mil alumnos para el ciclo 2025–2026, con una meta de 580 mil estudiantes y 21 mil docentes formados para 2027.