Alcalde de Ramos Arizpe califica al transporte público regular con ‘6.5’; ruta estudiantil recibe un ‘11’

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, abordó los problemas de infraestructura y servicio público del municipio, destacando la solución a una reciente falla en el suministro de agua y manifestando su descontento con la calidad del transporte público, al que calificó con un “6.5”.

Gutiérrez Merino informó sobre la baja presión de agua reportada en colonias como Parajes de los Pinos, Parajes del Valle y Valle Poniente. El problema se originó el fin de semana por una avería en la red.

“El sábado tuvimos un problema en uno de los pozos, se quemó la bomba y el motor de ese pozo, que abastece 4 colonias,” explicó el edil, atribuyendo la causa a un corto circuito y no a una falla de la Comisión Federal de Electricidad.