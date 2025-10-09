Alcalde de Ramos Arizpe califica al transporte público regular con ‘6.5’; ruta estudiantil recibe un ‘11’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El edil destacó que con la ruta estudiantil se está mejorando la movilidad de los ramosarizpenses
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, abordó los problemas de infraestructura y servicio público del municipio, destacando la solución a una reciente falla en el suministro de agua y manifestando su descontento con la calidad del transporte público, al que calificó con un “6.5”.
TE PUEDE INTERESAR: Tribunal frena intento del alcalde de remover al consejo de SIMAS Piedras Negras
Gutiérrez Merino informó sobre la baja presión de agua reportada en colonias como Parajes de los Pinos, Parajes del Valle y Valle Poniente. El problema se originó el fin de semana por una avería en la red.
“El sábado tuvimos un problema en uno de los pozos, se quemó la bomba y el motor de ese pozo, que abastece 4 colonias,” explicó el edil, atribuyendo la causa a un corto circuito y no a una falla de la Comisión Federal de Electricidad.
El Alcalde aseguró que la situación ya fue controlada, afirmando que “hasta el día de ayer en la noche. Ya empezamos a ya. Se normalizó el problema y a partir de ahorita, vamos a tener ya presión en todas esas áreas ahí”.
En cuanto al transporte, el Alcalde se mostró insatisfecho con el servicio regular, mientras que celebró el éxito de la nueva ruta estudiantil, que ha transportado a más de 100,000 personas.Al calificar el servicio, el munícipe fue directo: “Aquí en Ramos Arizpe: un 6 y medio del transporte público. De la ruta estudiantil: un 11”.
Sobre un posible aumento en la tarifa de transporte para 2025, Gutiérrez señaló que es un tema complejo que debe analizarse con el estado y los empresarios, ya que “Ramos Arizpe tiene la tarifa más baja de todo el estado... y tenemos también las peores unidades.”
Finalmente, destacó la coordinación con el municipio de Saltillo en la expansión de rutas, un esfuerzo que, según el Alcalde, abonará al ahorro de los trabajadores, el turismo local y el comercio.