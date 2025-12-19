Alertan sobre falsas colectas para trillizas nacidas en Ciudad Acuña, Coahuila

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    Alertan sobre falsas colectas para trillizas nacidas en Ciudad Acuña, Coahuila
    Aunque nacieron en Ciudad Acuña, las trillizas viven en Frontera, Coahuila. FOTO: VANGUARDIA

Aclara el padre de las bebés que él ni su familia están solicitando apoyo económico

FRONTERA, COAH.- Daniel Ríos Castro, padre de las trillizas recién nacidas en Ciudad Acuña, lanzó un llamado público a la ciudadanía para no realizar transferencias bancarias ni depósitos a supuestas cuentas de apoyo, al advertir que ni él ni su familia están solicitando ayuda económica de ningún tipo.

El exhorto surgió luego de que, tras difundirse la noticia del nacimiento de Blanca Alicia, Flor Estela y María Victoria, algunas personas manifestaron su intención de apoyar económicamente a la familia. Sin embargo, el padre de las menores fue enfático al señalar que desconocen cualquier colecta y que toda solicitud de dinero es falsa.

TE PUEDE INTERESAR: Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende

Daniel Ríos y su esposa, Citlalli, expresaron su agradecimiento por las múltiples muestras de cariño, felicitaciones y detalles que han recibido, los cuales —precisó— han sido en especie y entregados de manera directa, como gestos de solidaridad genuina que valoran profundamente, sin que ello implique una petición formal de apoyo.

De acuerdo con el testimonio del propio Ríos Castro, algunas personas le informaron que habían realizado depósitos a supuestas cuentas bancarias en favor de las trillizas, situación que encendió las alertas. Aclaró que nunca han proporcionado números de cuenta ni solicitado transferencias, y precisó que únicamente han recibido mil pesos por parte de una licenciada identificada como Cinthia y tres paquetes de pañales de una familia de la colonia Borja, reiterando que cualquier otro depósito no fue autorizado.

El padre de las trillizas pidió de manera enfática difundir esta información para evitar que más personas sean víctimas de fraude, subrayando que, aunque agradecen la buena intención de la ciudadanía, es fundamental no caer en engaños que lucran con la sensibilidad social.

Finalmente, informó que quienes deseen tener algún detalle con sus hijas pueden contactarlo directamente a través de su perfil de Facebook, Daniel Ríos Castro, o al número telefónico 866 163 24 22, reiterando que no solicitan apoyo económico, pero agradecen las muestras de afecto al conocer la historia del nacimiento múltiple.

Temas


Denuncias
Fraudes

Localizaciones


Frontera

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Maquia-bélico

Trump: Maquia-bélico
true

La 4T, en la cuerda floja con Trump
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Lomas de Lourdes fue incluida en el programa Colonias al 100, considerado sin precedentes en Saltillo.

Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional.

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 8 de diciembre de 2025. El presidente anunció un rescate financiero de 12 000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, afectados en gran medida por sus políticas comerciales.

Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela