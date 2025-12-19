Alertan sobre falsas colectas para trillizas nacidas en Ciudad Acuña, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Daniel Ríos Castro, padre de las trillizas recién nacidas en Ciudad Acuña, lanzó un llamado público a la ciudadanía para no realizar transferencias bancarias ni depósitos a supuestas cuentas de apoyo, al advertir que ni él ni su familia están solicitando ayuda económica de ningún tipo.

El exhorto surgió luego de que, tras difundirse la noticia del nacimiento de Blanca Alicia, Flor Estela y María Victoria, algunas personas manifestaron su intención de apoyar económicamente a la familia. Sin embargo, el padre de las menores fue enfático al señalar que desconocen cualquier colecta y que toda solicitud de dinero es falsa.

Daniel Ríos y su esposa, Citlalli, expresaron su agradecimiento por las múltiples muestras de cariño, felicitaciones y detalles que han recibido, los cuales —precisó— han sido en especie y entregados de manera directa, como gestos de solidaridad genuina que valoran profundamente, sin que ello implique una petición formal de apoyo.

De acuerdo con el testimonio del propio Ríos Castro, algunas personas le informaron que habían realizado depósitos a supuestas cuentas bancarias en favor de las trillizas, situación que encendió las alertas. Aclaró que nunca han proporcionado números de cuenta ni solicitado transferencias, y precisó que únicamente han recibido mil pesos por parte de una licenciada identificada como Cinthia y tres paquetes de pañales de una familia de la colonia Borja, reiterando que cualquier otro depósito no fue autorizado.

El padre de las trillizas pidió de manera enfática difundir esta información para evitar que más personas sean víctimas de fraude, subrayando que, aunque agradecen la buena intención de la ciudadanía, es fundamental no caer en engaños que lucran con la sensibilidad social.

Finalmente, informó que quienes deseen tener algún detalle con sus hijas pueden contactarlo directamente a través de su perfil de Facebook, Daniel Ríos Castro, o al número telefónico 866 163 24 22, reiterando que no solicitan apoyo económico, pero agradecen las muestras de afecto al conocer la historia del nacimiento múltiple.