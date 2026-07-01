Alista Manolo Jiménez ajustes en su gabinete tras llegada de Gabriel Elizondo al Senado

El mandatario explicó que, tras la salida de quien hasta ahora encabezaba la estrategia Mejor Coahuila, asumirá una supervisión más cercana del programa para garantizar la continuidad de las acciones y apoyos dirigidos a las familias coahuilenses.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas , anunció que su administración realizará una serie de ajustes en el gabinete estatal luego de la incorporación de Gabriel Elizondo Gómez al Senado de la República.

“Gabriel va a llegar al Senado y, desde ahí, también nos puede seguir apoyando en algunas tareas conjuntas”, señaló.

Jiménez Salinas afirmó que la estructura operativa del programa permitirá mantener el ritmo de trabajo, ya que cuenta con un equipo consolidado de coordinadores regionales.

“Yo particularmente voy a estar muy al pendiente de Mejor Coahuila. Tenemos un equipo muy sólido de coordinadores y la tarea va a seguir adelante”, expresó.

El gobernador destacó que el esquema descentralizado de la estrategia permitirá que las acciones continúen sin afectaciones.

“Mejor Coahuila tiene coordinaciones regionales, por lo que contamos con un esquema que nos permitirá seguir trabajando como lo veníamos haciendo”, añadió.

Asimismo, consideró que la llegada de Gabriel Elizondo al Poder Legislativo federal fortalecerá la gestión de proyectos para la entidad, al mantener una coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Senado de la República.

El mandatario adelantó que este movimiento forma parte de una reestructuración más amplia de la administración estatal, con el propósito de fortalecer distintas áreas del gobierno.