Analiza Pronnif reintegración, adopción o cuidado alternativo para 300 niños de Coahuila

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    Analiza Pronnif reintegración, adopción o cuidado alternativo para 300 niños de Coahuila
    Durante el último año, Coahuila superó las 100 adopciones, mientras la Procuraduría fortalece procesos para reducir el tiempo de permanencia de menores en centros de asistencia social. ARCHIVO

La dependencia señaló que los procesos de estancia son más cortos y priorizan reintegración familiar o adopción

Durante 2025, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila (Pronnif) atendió a alrededor de 8 mil niños, de los cuales al menos 300 fueron ingresados a centros de asistencia social tras situaciones que requirieron su separación de la familia.

La titular de la procuraduría, María Teresa Araiza, señaló que el objetivo principal es garantizar la restitución de derechos, ya sea mediante la reintegración a sus familias de origen, el acompañamiento terapéutico para los padres o, en su caso, la canalización a familias de apoyo.

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Araiza agregó que también existen casos en los que se avanza hacia procesos de adopción, particularmente cuando hay consentimiento de los padres o resolución por pérdida de patria potestad o abandono. Señaló que en estas situaciones el Estado cuenta con herramientas legales para declarar el abandono y buscar un entorno familiar adecuado para los menores.

“A los niños que los abandonan tenemos un instrumento legal para configurar el abandono y en un momento dado tener la posibilidad como Estado de buscar una familia que los apoye”, afirmó.

La funcionaria destacó que la política actual prioriza el derecho de niñas y niños a vivir en familia, al tiempo que se impulsa el seguimiento a los padres para fortalecer su responsabilidad. Añadió que la Pronnif no sustituye la paternidad o maternidad, pero sí contribuye a su ejercicio adecuado.

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Además, agregó que la estancia de los menores en estos espacios se ha reducido, al establecerse tiempos de atención más delimitados. Explicó que actualmente estos casos se monitorean como un indicador institucional, con plazos de hasta tres meses para definir una ruta de solución y un máximo de seis meses de permanencia.

Finalmente, informó que en el último año se registraron más de 100 adopciones en la entidad sumando aproximadamente 200 en los últimos dos años, reflejando el interés de familias por integrarse a estos procesos y garantizar el derecho de los menores a vivir en un entorno familiar.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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