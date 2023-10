Ante crisis migratoria, Coahuila ha recibido a más de 7 mil 500 refugiados

“ Si no fuera por la gente que trae frijol, aceite, que trae todo lo que puedan imaginarse, la Casa no existiría. Al inicio tal vez por desconocimiento, la gente no quería a la población migrante. Se levantaban firmas para que nos fuéramos y hoy mis respetos a la sociedad de Saltillo. Hay lugares como Tapachula, donde la gente de plano ha sido violenta y aquí en Saltillo no ”, dijo.

El otorgamiento de refugio debe ser comprobado y es un procedimiento que se somete a análisis por las autoridades. En ese sentido, Xicoténcatl informó que en la labor de estas solicitudes, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha realizado un buen papel apegado al derecho humano en los procedimientos; sin embargo, en estos momentos se ha visto saturada por falta de recursos para operar y dar abasto.

“Nosotros le advertimos a la Cámara de Diputados desde hace muchos años que había que fortalecer a la institución con recursos económicos, pero no cedieron y ahora tenemos una institución colapsada y criticada injustamente porque no da la respuesta en el tiempo que se requiere, pero no es que no quieran, es que no se pueden”, expresó.

Para dimensionar, indicó que en Saltillo existen alrededor de 15 solicitudes que están en espera que no llevan más de ocho meses de trámite, sin embargo, consideró que este retraso no es tan alto toda vez que existe una oficina en la capital coahuilense, aunque esta no es la realidad que se vive por ejemplo, en Tapachula, Chiapas donde están varadas hasta 100 mil solicitudes de refugio.