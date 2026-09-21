Jóvenes mexicanos pasan 90 días ininterrumpidos al año frente al celular, revela el INEGI

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Jóvenes mexicanos pasan 90 días ininterrumpidos al año frente al celular, revela el INEGI
    La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 2026 revela que, durante 2025, hubo 103.2 millones de usuarios de celular. Cuartoscuro

Jóvenes de 18 a 24 años utilizan en promedio el celular 89 días y 17 horas sin pausa al año, de acuerdo con la ENDUTIH 2025

CDMX.- Los jóvenes mexicanos pasan al año, en promedio, 90 días ininterrumpidos frente al teléfono, en donde mayoritariamente consumen contenido emanado de redes sociales como Instagram y Facebook, de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías (ENDUTIH) 2026 revela que, durante 2025, hubo 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular, cifra que representa un 84.6% de la población en México. En comparación con 2015, hubo un incremento de 26.8 millones de personas que se acercaron a la tecnología móvil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/proteccion-civil-despliega-mision-eco-ante-la-evolucion-del-huracan-polo-en-aguas-del-pacifico-BE23636986

Aunque la encuesta más reciente no presenta la información por grupos de edad ni el porcentaje de horas aproximadas que pasan frente a la pantalla las personas, el Inegi reveló en años anteriores (2025 y 2024) que los jóvenes de 18 a 24 años son quienes más tiempo utilizan sus dispositivos, con un promedio de entre 5.7 y 5.9 horas.

90 DÍAS AL AÑO DE USO SIN PAUSA

Anualmente, esta cifra representa un uso de más de 2 mil 150 horas, es decir, aproximadamente 89 días y 17 horas sin pausa.

La ENDUTIH 2025 también destacó que los niños de entre de 6 a 11 años desde temprana edad se han adentrado ya a este ecosistema digital, con un uso promedio de 2.6 horas diarias frente al teléfono.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-un-campo-de-beisbol-deja-tres-muertos-y-cinco-heridos-en-guanajuato-HE23636607

Los adolescentes de 12 a 17 años son otro grupo de edad con un tiempo significativo frente al celular, pues se estima que diariamente gastan 4.5 horas con sus aparatos tecnológicos, que equivale a mil 642 horas al año.

El teléfono celular se ha posicionado como una de las tecnologías con mayor uso entre la población mexicana. Durante 2024, las personas se conectaron a internet, principalmente, para acceder a redes sociales, actividades de entretenimiento, buscar información y para comunicarse.

GOBIERNO DE MÉXICO RESTRINGE USO DE CELULARES EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició un debate nacional sobre la adicción a las pantallas en jóvenes y las afectaciones cognitivas que trae este uso indiscriminado de dispositivos móviles.

Tras una serie de diálogos con autoridades, docentes, pedagogos y especialistas, se anunció este lunes en la “Mañanera del Pueblo” que a partir del próximo martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-niega-proteccion-al-ejercito-en-caso-ayotzinapa-presentara-informe-esta-semana-ME23636183

Con esta disposición, los niños ya no podrán acceder a sus teléfonos durante las horas de clase ni en el recreo, salvo en casos de emergencia o actividades recreativas previamente planificadas.En nivel preparatoria y universidad esta medida no será obligatoria, sino que se conmina a los jóvenes estudiantes a entender las consecuencias del uso excesivo de pantallas para disminuir así el uso de estos aparatos.

La mandataria federal descartó que se trate de una “prohibición” y aseguró que el objetivo es recuperar la creatividad, evitando impactos negativos en el desarrollo emocional de infancias y adolescencias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Tecnología
estudiantes

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum
Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


INEGI
SEP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Gran carga

Gran carga
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
Mario Delgado informó los avances de la política educativa federal y destacó la cobertura de becas, obras escolares, atención en salud y nuevos espacios en bachillerato y universidades.

SEP rinde cuentas al pueblo de México; celebra que más de 20 millones de estudiantes tendrán beca en 2026
Raúl Velasco Álvarez se reunió con Malala Yousafzai en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Raúl Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York durante Asamblea de la ONU
Las flores amarillas se regalan cada 21 de septiembre como símbolo de amor, amistad, esperanza y nuevos comienzos.

Regalar flores amarillas el 21 de septiembre: ¿por qué se obsequian y qué significan?
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un posible ciclón tropical.

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Ciclón Tropical a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Syntek sorprendió durante una transmisión en vivo al decir que está “loco” y compararse con Jesucristo, Frida Kahlo y Benito Juárez.

‘Estoy loco’... Aleks Syntek se compara con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez
El staff del estadio creaba una aparente segunda pareja de postes. La práctica era permitida por las reglas anteriores, pero la NFL ahora exige que ambos equipos reciban exactamente la misma imagen.

La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo