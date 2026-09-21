Jóvenes mexicanos pasan 90 días ininterrumpidos al año frente al celular, revela el INEGI

CDMX.- Los jóvenes mexicanos pasan al año, en promedio, 90 días ininterrumpidos frente al teléfono, en donde mayoritariamente consumen contenido emanado de redes sociales como Instagram y Facebook, de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías (ENDUTIH) 2026 revela que, durante 2025, hubo 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular, cifra que representa un 84.6% de la población en México. En comparación con 2015, hubo un incremento de 26.8 millones de personas que se acercaron a la tecnología móvil.

Aunque la encuesta más reciente no presenta la información por grupos de edad ni el porcentaje de horas aproximadas que pasan frente a la pantalla las personas, el Inegi reveló en años anteriores (2025 y 2024) que los jóvenes de 18 a 24 años son quienes más tiempo utilizan sus dispositivos, con un promedio de entre 5.7 y 5.9 horas.

90 DÍAS AL AÑO DE USO SIN PAUSA Anualmente, esta cifra representa un uso de más de 2 mil 150 horas, es decir, aproximadamente 89 días y 17 horas sin pausa. La ENDUTIH 2025 también destacó que los niños de entre de 6 a 11 años desde temprana edad se han adentrado ya a este ecosistema digital, con un uso promedio de 2.6 horas diarias frente al teléfono.

Los adolescentes de 12 a 17 años son otro grupo de edad con un tiempo significativo frente al celular, pues se estima que diariamente gastan 4.5 horas con sus aparatos tecnológicos, que equivale a mil 642 horas al año. El teléfono celular se ha posicionado como una de las tecnologías con mayor uso entre la población mexicana. Durante 2024, las personas se conectaron a internet, principalmente, para acceder a redes sociales, actividades de entretenimiento, buscar información y para comunicarse.

GOBIERNO DE MÉXICO RESTRINGE USO DE CELULARES EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició un debate nacional sobre la adicción a las pantallas en jóvenes y las afectaciones cognitivas que trae este uso indiscriminado de dispositivos móviles. Tras una serie de diálogos con autoridades, docentes, pedagogos y especialistas, se anunció este lunes en la “Mañanera del Pueblo” que a partir del próximo martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias.

Con esta disposición, los niños ya no podrán acceder a sus teléfonos durante las horas de clase ni en el recreo, salvo en casos de emergencia o actividades recreativas previamente planificadas.En nivel preparatoria y universidad esta medida no será obligatoria, sino que se conmina a los jóvenes estudiantes a entender las consecuencias del uso excesivo de pantallas para disminuir así el uso de estos aparatos. La mandataria federal descartó que se trate de una “prohibición” y aseguró que el objetivo es recuperar la creatividad, evitando impactos negativos en el desarrollo emocional de infancias y adolescencias.