Arranca la campaña de vacunación invernal 2025 en Coahuila

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de proteger a la población durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Coahuila dio inicio a la campaña de vacunación 2025, que estará disponible a partir del 13 de octubre en hospitales generales y en los 133 Centros de Salud distribuidos en toda la entidad.

La iniciativa busca anticipar riesgos asociados a las bajas temperaturas y garantizar el acceso a la salud de los coahuilenses, sin importar su localidad o condición social. Para ello, se han implementado brigadas móviles que recorrerán comunidades alejadas, asegurando que nadie quede desprotegido.

Durante la campaña se aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, las cuales son totalmente seguras y gratuitas. El personal de salud fue capacitado previamente para ofrecer atención eficiente, resolver dudas sobre la inmunización y brindar información sobre posibles efectos secundarios, así como la importancia de completar el esquema de vacunación.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a vacunarse, especialmente a los grupos más vulnerables. Se enfatizó la importancia de la solidaridad y el compromiso social, invitando a las familias a acompañar y motivar a sus seres queridos, en particular a quienes forman parte de los grupos prioritarios.

Entre los sectores a proteger se incluyen niñas y niños de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión o asma, y personal de salud. Estos grupos presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves ante infecciones respiratorias, por lo que la inmunización resulta fundamental para preservar su bienestar durante la época invernal.

Autoridades destacaron que la campaña forma parte del programa “Mejora en tu Salud” del Gobierno del Estado, orientado a prevenir enfermedades respiratorias y reducir complicaciones durante el invierno.

Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a los coahuilenses a acudir al centro de salud más cercano para recibir su vacuna, recordando que la prevención es la mejor herramienta para cuidar la salud de toda la familia.