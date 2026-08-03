Piden aspirantes cancelados por la UNAM presentar examen de control

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    Piden aspirantes cancelados por la UNAM presentar examen de control
    Denuncian que en este proceso inédito han sido ignorados y les han negado una audiencia para demostrar que poseen los conocimientos para ingresar. Cuartoscuro

Al menos 15 aspirantes demandaron este lunes una oportunidad para presentar el anunciado examen

CDMX.- Unos 15 aspirantes a cursar licenciatura en la UNAM que fueron cancelados sin justificación demandaron este lunes desde la Torre de Rectoría una oportunidad para presentar el anunciado examen de control.

Los estudiantes, entre los que hay foráneos, acusaron que en este proceso inédito han sido ignorados y les han negado una audiencia para demostrar que poseen lo suficientes conocimientos para ingresar a la máxima casa de estudios.

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Para ello, el pasado 27 de julio entregaron un pliego petitorio que recibió el coordinador de Planeación Institucional, Jorge Ibarra, pero hasta ahora no han tenido respuesta.

En el documento exigieron una mesa de diálogo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y con Rectoría.

“La instalación de una mesa de diálogo con las autoridades competentes de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y Rectoría para exponer nuestra situación, garantizando nuestro derecho de audiencia y buscando una solución conjunta”, versa el pliego.

DENUNCIAN SER IGNORADOS

Diego Jesús, originario de Ixtlahuaca de Rayón, en Toluca, Estado de México, aspirante a la carrera de Administración, acusó que las autoridades educativas sólo han tomado en cuenta a los aspirantes seleccionados y rechazados, pues aunque han recibido cita de audiencia para rectificación, ésta se indica para semanas y hasta un mes después de haber iniciado el ciclo escolar, conforme a lo que marca, hasta ahora, el calendario.

“Nos sentimos desesperados porque nos hacen de menos a nosotros. No nos toman en cuenta y solamente están tomando en cuenta a los aspirantes seleccionados y no seleccionados. No se me hace grato que a nosotros se nos tache de gente tramposa”, dijo.

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“Exijo que se haga justicia ante el caso de todos mis compañeros cancelados y que nos tome en cuenta la UNAM de que tenemos el derecho de volver a presentar el examen para que nosotros los cancelados, como nos trata la UNAM de que somos unas personas tramposas, demostremos que se equivocan y que estamos dispuestos a dar la cara”.

RECHAZAN APLICACIÓN DE LA PRUEBA

El estudiante añadió que durante junio algunos de sus compañeros con el examen cancelado fueron citados a la Facultad de Administración para presentar una entrevista, pero a su arribo comenzaron a aplicarles la prueba sin previo aviso.

En respuesta, los estudiantes protestaron y rechazaron el procedimiento, por lo que la Facultad emitió un nuevo comunicado en el que canceló las citas posteriores.

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Adrián Ilescas, padre de familia, agregó que su hija formaba parte de ese grupo al que posteriormente citaron en Tlatelolco aunque a ella no le llegó la cita.

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