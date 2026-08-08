¡México hace historia! Es tricampeón de los Juegos Centroamericanos 2026 con récord de 407 medallas

México cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en lo más alto y convirtió su tricampeonato en una actuación sin precedente. La delegación nacional terminó con 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, cifras que le dieron el primer lugar y la mejor participación de su historia en la justa regional. El dominio tricolor fue contundente. Colombia, segundo del medallero, concluyó con 91 oros y 266 preseas totales; es decir, México lo superó por 76 títulos y 141 metales.

Cuba ocupó la tercera posición por cantidad de oros, con 51, mientras Venezuela, pese a reunir 216 preseas, quedó cuarta con 49 doradas.

¿POR QUÉ EL TÍTULO DE MÉXICO ES HISTÓRICO? Santo Domingo 2026 fue la edición en la que México rompió dos barreras. Por primera vez en los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe una delegación superó las 400 medallas, y los 167 oros también establecieron una nueva marca nacional. El récord mexicano de preseas totales era de 384, conseguido en Mayagüez 2010. La cosecha de 2026 lo rebasó por 23. En cuanto a títulos, el registro pertenecía a San Salvador 2023, donde el país logró 145; ahora fueron 22 más. Frente a esa edición, en la que acumuló 353 metales, México elevó su producción en 54.

TRICAMPEONATO Y 14 CORONAS PARA MÉXICO La conquista en Santo Domingo prolongó el mejor momento de México en la competencia: campeón en Barranquilla 2018 con 341 medallas, monarca en San Salvador 2023 con 353 y otra vez líder en 2026 con 407. Este tercer título consecutivo también aumentó a 14 las ediciones ganadas por el país, contra 11 de Cuba. La última ocasión en que México no encabezó el medallero fue Veracruz 2014, cuando la delegación cubana se quedó con el primer puesto. México, participante de todas las ediciones desde la inaugural de 1926, alcanzó además las 4 mil 659 medallas acumuladas en la historia del certamen.

El dato dimensiona su regularidad durante un siglo y refuerza la trascendencia de haber establecido su techo en la edición conmemorativa del centenario. NATACIÓN, CLAVADOS Y TIRO IMPULSARON EL RÉCORD La profundidad de la delegación fue determinante. La natación encabezó la producción con 39 medallas, entre ellas 22 de oro; los deportes de tiro aportaron 28, con 13 títulos, y el atletismo consiguió otras 28, 10 de ellas doradas. También sobresalieron el remo, con nueve oros y 15 preseas; los clavados, con nueve títulos y 14 metales, y la gimnasia rítmica, con nueve coronas en 12 podios. En clavados, México conquistó los nueve oros disponibles. Osmar Olvera obtuvo tres títulos, mientras Alejandra Valencia también sumó tres doradas en tiro con arco. Uziel Muñoz refrendó su corona centroamericana en impulso de bala y confirmó la variedad de disciplinas que sostuvieron la cima.

La gran figura individual fue Celia Pulido. La nadadora consiguió 11 medallas, ocho oros, una plata y dos bronces, y se convirtió en la mexicana con más preseas en una sola edición de los Juegos. Itzamary González ganó seis títulos en natación artística; Byanca Rodríguez, Beatriz Briones, Marina Malpica y Marla Arellano aportaron cinco oros cada una. UN CIERRE DORADO EN SANTO DOMINGO México todavía añadió tres oros en la última jornada. Sofía Ramos triunfó en la nueva prueba de maratón marcha con 3 horas, 52 minutos y 18 segundos; el equipo acrobático de natación artística se coronó con una rutina inspirada en el jaguar y 195.3274 puntos, y la halterofilia completó el cierre ganador.