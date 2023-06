Aumenta tendencia de vasectomía en jóvenes adultos... aunque en Saltillo no es tan sencilla como parece

En entrevista para VANGUARDIA, el proctólogo Armando Ramos declaró que son cada vez más hombres cercanos o debajo de los 25 años quienes deciden realizarse la vasectomía sin tener hijos.

“Es más frecuente en hombres más maduros, pero cada vez son más los hombres que solicitan la vasectomía sin tener hijos”, explicó Ramos.

Además, contó que tuvo el caso de un joven de 18 años que como regalo de mayoría de edad se realizó la vasectomía en el sector público.

“En medio privado me hubiera negado a hacerla definitivamente, pero en sector público yo intenté que esperara un poco más de tiempo para madurar la situación, que lo pensara mejor, que avanzara un poquito más en los años. Pero él me dijo, ‘soy mayor de edad, es mi derecho a los métodos de planificación familiar, son libres y gratuitos y tengo derecho a ella’; y se la hice porque finalmente él tiene razón. A los 18 años, en teoría, legalmente ya estamos para tomar este tipo de decisiones”, contó Ramos.

Contó que en el sector público si bien el servicio es gratuito, el servicio no siempre es de la mejor calidad, pues hay ocasiones que no la realiza un especialista sino un médico general capacitado, e incluso en ocasiones sin anestesia.

“Cambia mucho la calidad de los medicamentos, la limpieza de las instalaciones. En medio público las hacen en consultorio sin anestesia. Obviamente, el medio privado es en quirófano con un anestesiólogo”, relató.

Ramos también estimó que una vasectomía en el sector privado está en cerca de los 15 mil pesos y detalló que se debe hacer pensando en no revertirla.

Detalló que la reversión cuesta cerca de 60 mil pesos y que pasados cinco años de haber realizado la vasectomía, el pronóstico de éxito disminuye.

PIDEN A JOVEN IR AL PSICÓLOGO PREVIO A VASECTOMÍA

Jesús González decidió, ante la falta de tiempo y dinero, realizarse la vasectomía en la clínica 2 del IMSS en Saltillo, aunque para su sorpresa recibió un trato fuera de lo protocolario.

“Yo ya había meditado la decisión, entonces investigué en Internet y encontré que era ahí en el IMSS, que me dirigiera a la zona de medicina familiar. Les digo que iba a gestionar cómo era lo de la vasectomía y la enfermera me dice ‘tienes que esperar primero, o sea, ese proceso no es tan sencillo’. Me dijeron que no era así tan simple de hacer y que tenía que pasar con el médico familiar”, contó el saltillense.

Ya en el consultorio de medicina familiar, contó que se encontró con un doctor de entre 45 y 50 años, y al decirle que deseaba realizarse la vasectomía comenzó a cuestionarlo sobre sus razones para el proceso.

“Empieza a hacer como una entrevista de cuántos años tienes, dónde trabajas, te preguntan que si tienes hijos. En ese entonces (hace año y medio) tenía 27 años y le dije que la razón era meramente entre económica y decisión mía de tiempo”, explicó Jesús.

Narró que además le expuso que tener un hijo es muy caro y requería mucho tiempo, lo que no pensaba dedicarle, estaba trabajando y realizando una maestría al mismo tiempo y no quería agregar más responsabilidades.

Después de ello, Jesús contó que el médico decidió pasarlo al área de psicología para “confirmar su decisión”, lo que lo desanimó a seguir con el proceso en el Seguro Social.

“Me salí, no pregunté qué seguía. Al momento me sentí como raro de que no se respetara mi decisión. Ya tenía 27 años, ya la había pensado bien. Sentí como si estuviera haciendo algo a la fuerza, que me fueran a complicar el trámite”, narró.

Después de ello, González dijo que buscó alternativas para realizarse el procedimiento en clínicas privadas, pero los precios salieron de lo que podía pagar, por lo que ha continuado con otros métodos anticonceptivos analizando con su pareja.

CLÍNICA 82 DONDE SE TIENE MÁS EXPERIENCIA

Al consultar a la delegación del IMSS en Coahuila, informó que los pasos a seguir para realizarse la vasectomía como derechohabientes son los siguientes:

Acudir primero a medicina familiar, después al consultorio de salud reproductiva donde se le dan indicaciones a la persona, un consentimiento informado y se programa para esa misma semana.

La dependencia informó que si bien puede solicitarse en cualquiera de las Unidades Médicas Familiares, en Saltillo es la 82 donde se tramita más rápido y se tiene mayor experiencia para realizar el procedimiento.

CRIOGENIZACIÓN DE ESPERMA TAMBIÉN ES OPCIÓN

En entrevista para VANGUARDIA, el doctor Aldo Martínez de la clínica CREASIS en San Pedro Garza García, Nuevo León, aseguró que la criogenización de espermatozoides sí es opción para personas que quieran asegurar descendencia en algún futuro.

Explicó que si bien los primeros a quienes se les recomienda son pacientes oncológicos ante el aumento de la infertilidad por la quimioterapia, también se presentan en personas que se realizan la vasectomía.

“En las últimas dos décadas, las tasas de sobrevivencia de pacientes oncológicos menores de 20 años han aumentado, lo que ha influenciado en adoptar prácticas de criopreservación seminal”, explicó Martínez.

Detalló que la criopreservación se hace con la presencia de un medio que es capaz de nutrir a los espermatozoides durante su congelación, la cual se realiza a temperatura de -196°C pudiendo permanecer allí durante décadas.

Asimismo mencionó que alrededor del 50 por ciento de los espermatozoides sobreviven al proceso de la descongelación, razón por la que va a depender de la calidad del semen para saber si el procedimiento que se va a realizar, posterior a la descongelación, es una inseminación artificial o una fertilización invitro.

Aldo Martínez también declaró que los costos de recolección, el congelamiento y almacenamiento, pueden variar según el centro de reproducción. En la clínica para que él trabaja se congela por un costo de 5 mil 500 pesos y después se tiene que pagar un mantenimiento anual de 4 mil 500 hasta que el paciente lo desee.