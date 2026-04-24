Cambio de escuela y apoyo en salud mental,medidas ante amenazas en escuelas de Coahuila

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Cambio de escuela y apoyo en salud mental,medidas ante amenazas en escuelas de Coahuila
    Autoridades educativas reforzaron protocolos y atención socioemocional ante amenazas en planteles de Coahuila. ULISES MARTÍNEZ

Secretaría de Educación intensifica atención socioemocional y operativos; prevén reubicación de alumnos involucrados

Luego de al menos tres amenazas de tiroteo registradas en planteles de Coahuila en los últimos días, la Secretaría de Educación estatal informó que reforzará las estrategias de prevención. Las acciones se enfocarán en el acompañamiento psicológico y en medidas administrativas como el cambio de grupo, turno o incluso de escuela para los alumnos involucrados.

El titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, señaló que estos casos forman parte de una tendencia detectada también en otras entidades del país. El tema fue abordado recientemente en una reunión nacional con autoridades educativas.

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Detalló que en Coahuila se han registrado incidentes en Saltillo, Piedras Negras y Monclova en un lapso de tres días, lo que activó protocolos de atención en cada plantel.

De acuerdo con la normativa, no es posible dar de baja a un estudiante del sistema educativo. Por ello, las medidas se centran en acciones correctivas, intervención con padres de familia y seguimiento institucional. En casos graves, se puede dar vista a autoridades de justicia para la presentación de denuncias por amenazas.

Señaló que las investigaciones continúan en los tres casos. Una vez identificados los responsables, cada plantel aplicará las medidas disciplinarias correspondientes.

REFUERZAN OPERATIVOS Y ATENCIÓN

El funcionario subrayó que se mantendrá la aplicación del operativo mochila, además del fortalecimiento de estrategias de prevención y atención socioemocional en las escuelas.

“Seguimos aplicando las medidas de operación mochila para seguir fortaleciendo las medidas de atención y prevención, las medidas disciplinares, hablar con los padres de familia. Esto es algo que requiere la atención y la conciencia de todas y todos, obviamente, fortalecer el acompañamiento psicológico, el acompañamiento en términos de información socioemocional”, mencionó.

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Advirtió que algunas de estas amenazas están vinculadas a dinámicas difundidas en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok. En estos espacios se promueven retos entre estudiantes para realizar este tipo de advertencias, lo que genera disrupciones en los planteles y obliga a activar protocolos de seguridad.

Garza Fishburn enfatizó que estos hechos no deben tomarse a la ligera. Señaló que cada caso es atendido con la intervención de autoridades educativas y corporaciones de seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones de tranquilidad en las escuelas.

PROTOCOLOS Y PREVENCIÓN

De acuerdo con la Guía Práctica de Riesgos de la Secretaría de Educación de Coahuila, los protocolos ante la presencia de armas contemplan el resguardo seguro del objeto y la notificación inmediata a padres y autoridades.

También se prevé la evacuación de estudiantes o el resguardo en aulas en caso de riesgo activo, además del seguimiento a los alumnos involucrados y el fortalecimiento de estrategias de convivencia escolar.

La dependencia reiteró que el enfoque principal es preventivo. Se basa en la detección oportuna de conductas de riesgo, el acompañamiento emocional y la coordinación entre docentes, directivos y familias para evitar que estas situaciones escalen.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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