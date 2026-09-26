Capacitan a más de mil 800 personas para detectar crisis de salud mental en Coahuila

Más de mil 800 personas de las 5 regiones de Coahuila fueron capacitadas en Primeros Auxilios Psicológicos y el Método NEXO, como parte de la estrategia estatal “Vive libre sin drogas”, con el objetivo de mejorar la detección y atención inicial de situaciones relacionadas con salud mental, consumo de sustancias y riesgos psicosociales. La capacitación, impulsada por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, estuvo dirigida principalmente a personas que tienen contacto directo con la ciudadanía y que pueden encontrarse ante casos de crisis emocional o problemáticas asociadas con el consumo de sustancias.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que la profesionalización busca fortalecer la primera respuesta ante quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad. “Cuando una persona decide pedir ayuda, es fundamental que encuentre a alguien que sepa escuchar, identificar una situación de riesgo y orientarla correctamente”, afirmó. Explicó que el propósito es que quienes atienden a la población cuenten con herramientas para acompañar a las personas y facilitar su vinculación con servicios especializados. BUSCAN HOMOLOGAR LA PRIMERA RESPUESTA La capacitación llegó a municipios de las regiones Centro, Carbonífera, Norte, Sureste y Laguna, con un modelo orientado a que la detección de una situación de riesgo pueda derivar en una ruta de atención. El programa da continuidad a las acciones de Primeros Auxilios Psicológicos y plantea una metodología práctica para actuar ante una persona que enfrenta una crisis o requiere orientación relacionada con el consumo de sustancias.

En el proceso participaron policías, agentes del Ministerio Público, personal de la Fiscalía, elementos de Protección Civil, psicólogos, docentes y servidores públicos estatales y municipales. La intención es fortalecer la coordinación entre instituciones y evitar que la atención dependa de una sola instancia, al sumar capacidades desde los distintos espacios donde se tiene contacto cotidiano con la población. Salinas Valdés destacó que la atención de la salud mental y la prevención de las adicciones requieren un trabajo permanente y coordinado, particularmente para ampliar las posibilidades de identificar oportunamente una situación de riesgo y acercar alternativas de atención. MÉTODO NEXO MARCA CUATRO PASOS El Método NEXO establece una ruta de actuación dividida en cuatro pasos: N, para identificar el Nivel de Riesgo; E, para brindar Escucha Empática; X, para eXplorar necesidades y motivación; y O, para Orientar y Vincular con los servicios de atención correspondientes. Con esta metodología se busca que una petición de ayuda no termine únicamente con la identificación del problema, sino que permita establecer una ruta para escuchar, orientar y facilitar el acceso a los servicios disponibles.

De acuerdo con el DIF Coahuila, la estrategia “Vive libre sin drogas” contempla acciones de sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción, con el objetivo de ampliar las alternativas de apoyo para las personas que enfrentan alguna situación de riesgo. La capacitación pretende consolidar una red integrada por servidores públicos y profesionales con herramientas para detectar señales de alerta, escuchar de manera empática, orientar y vincular a quienes requieren atención especializada. Con ello, las autoridades buscan que las solicitudes de ayuda puedan recibir una respuesta inicial oportuna y ser canalizadas hacia los servicios correspondientes en las cinco regiones del Estado.