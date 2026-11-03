Celebra Santa Anita 50 años de arte y cultura con exposiciones, danza, literatura y música en Saltillo

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    Celebra Santa Anita 50 años de arte y cultura con exposiciones, danza, literatura y música en Saltillo
    La danza, la música y las tradiciones de Coahuila formarán parte de la programación conmemorativa del recinto cultural. REDES SOCIALES

Alumnos y exalumnos de los talleres de pintura y dibujo participarán en las exposiciones preparadas por el aniversario

Medio siglo de impulsar el talento artístico, formar nuevas generaciones y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad será celebrado durante noviembre por el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, que preparó una cartelera especial con exposiciones, presentaciones de danza, música, literatura y actividades formativas.

El recinto conmemorará su 50 aniversario con una serie de eventos dirigidos a públicos de todas las edades, mediante los cuales busca reconocer su trayectoria y la participación de artistas, maestros, estudiantes y familias que han contribuido a consolidarlo como uno de los espacios dedicados a la enseñanza y difusión de las artes en Saltillo.

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La celebración es impulsada por el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura, instituciones que mantienen acciones para ampliar el acceso de la población a las manifestaciones artísticas y fortalecer los espacios destinados a la formación y expresión cultural.

Las actividades comenzarán este 4 de noviembre, a las 17:00 horas, con la inauguración de la exposición fotográfica Santa Anita: 50 años de historia, que estará instalada en la reja del recinto. La muestra ofrecerá un recorrido visual por las cinco décadas de trabajo y permitirá conocer parte de la evolución de este centro cultural.

La cartelera continuará el 7 de noviembre, a las 16:00 horas, con la master class Genealogía para curiosos, impartida por Rubí Gonzales en coordinación con Casa Raíz. Esta actividad está dirigida a adolescentes y adultos, tendrá cupo limitado y una cuota de recuperación de 500 pesos, que incluye los materiales de trabajo.

Para solicitar información e inscribirse, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 844 729 029 y 844 414 4103.

EXPOSICIONES, DANZA Y MÚSICA

Uno de los días con mayor actividad será el 11 de noviembre, cuando el centro cultural abrirá sus espacios a distintas disciplinas artísticas. A las 16:00 horas se inaugurará Pintura Retrospectiva, una exposición integrada por trabajos de alumnos del taller de dibujo infantil, bajo la dirección de Anabel Prado.

De manera paralela, se desarrollará un taller y lectura de poesía infantil a partir del libro Tengo una ballena en mi ojo, del autor Thiasol Sánchez, con la participación de mediadores de lectura. La propuesta busca acercar a niñas y niños a la literatura mediante actividades que estimulen su imaginación y creatividad.

La tradición oral también estará presente ese día. A las 16:30 horas, Pepe Tachas ofrecerá la lectura en voz alta Leyendas de Coahuila, con relatos que forman parte del patrimonio cultural y las historias populares del estado.

Posteriormente, a las 17:00 horas, Karla Rodríguez y León Toscano presentarán Una historia en movimiento: Danza que Une, espectáculo en el que participarán estudiantes de los talleres de danza del propio Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita.

El programa continuará el 12 de noviembre, a las 19:00 horas, con la inauguración de la exposición 50 años de pintura, que reunirá obras de alumnos y exalumnos del taller de pintura, dirigido por Orestes de la Paz. La muestra se instalará en la galería del recinto y reconocerá el trabajo artístico y formativo desarrollado durante cinco décadas.

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES

La agenda conmemorativa tendrá uno de sus momentos centrales el 18 de noviembre, cuando a las 17:00 horas se realizará la develación de una placa por el aniversario, además de la entrega de reconocimientos a las empresas socialmente culturales Borg Warner, Ecolimpio y Heineken, por su participación y respaldo a las actividades culturales.

La ceremonia será encabezada por Leticia Aurora Rodarte Rangel, representante de la Secretaría de Cultura.

Una hora después, a las 18:00 horas, se presentará Tradición que permanece, un programa que combinará danza y música con la participación de exintegrantes del Ballet Folclórico, alumnos de los talleres de canto y mariachi del centro cultural, así como de la Banda de Música del Estado de Coahuila.

El cierre de la jornada estará a cargo del dueto COFRADUO, que a las 19:00 horas ofrecerá el concierto Música que deja huella. Al finalizar, se realizará un brindis conmemorativo para celebrar los 50 años de historia del recinto.

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Con esta programación, Santa Anita busca convertir su aniversario en un reconocimiento colectivo a quienes han formado parte de su historia, desde docentes y artistas hasta estudiantes que encontraron en sus instalaciones un espacio para desarrollar sus habilidades.

A cinco décadas de su creación, el centro cultural mantiene su vocación como punto de encuentro para la enseñanza, la difusión y el disfrute de las artes, al tiempo que abre sus puertas a nuevas generaciones interesadas en las distintas expresiones culturales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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