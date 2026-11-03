Celebra Santa Anita 50 años de arte y cultura con exposiciones, danza, literatura y música en Saltillo
Alumnos y exalumnos de los talleres de pintura y dibujo participarán en las exposiciones preparadas por el aniversario
Medio siglo de impulsar el talento artístico, formar nuevas generaciones y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad será celebrado durante noviembre por el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, que preparó una cartelera especial con exposiciones, presentaciones de danza, música, literatura y actividades formativas.
El recinto conmemorará su 50 aniversario con una serie de eventos dirigidos a públicos de todas las edades, mediante los cuales busca reconocer su trayectoria y la participación de artistas, maestros, estudiantes y familias que han contribuido a consolidarlo como uno de los espacios dedicados a la enseñanza y difusión de las artes en Saltillo.
La celebración es impulsada por el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura, instituciones que mantienen acciones para ampliar el acceso de la población a las manifestaciones artísticas y fortalecer los espacios destinados a la formación y expresión cultural.
Las actividades comenzarán este 4 de noviembre, a las 17:00 horas, con la inauguración de la exposición fotográfica Santa Anita: 50 años de historia, que estará instalada en la reja del recinto. La muestra ofrecerá un recorrido visual por las cinco décadas de trabajo y permitirá conocer parte de la evolución de este centro cultural.
La cartelera continuará el 7 de noviembre, a las 16:00 horas, con la master class Genealogía para curiosos, impartida por Rubí Gonzales en coordinación con Casa Raíz. Esta actividad está dirigida a adolescentes y adultos, tendrá cupo limitado y una cuota de recuperación de 500 pesos, que incluye los materiales de trabajo.
Para solicitar información e inscribirse, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 844 729 029 y 844 414 4103.
EXPOSICIONES, DANZA Y MÚSICA
Uno de los días con mayor actividad será el 11 de noviembre, cuando el centro cultural abrirá sus espacios a distintas disciplinas artísticas. A las 16:00 horas se inaugurará Pintura Retrospectiva, una exposición integrada por trabajos de alumnos del taller de dibujo infantil, bajo la dirección de Anabel Prado.
De manera paralela, se desarrollará un taller y lectura de poesía infantil a partir del libro Tengo una ballena en mi ojo, del autor Thiasol Sánchez, con la participación de mediadores de lectura. La propuesta busca acercar a niñas y niños a la literatura mediante actividades que estimulen su imaginación y creatividad.
La tradición oral también estará presente ese día. A las 16:30 horas, Pepe Tachas ofrecerá la lectura en voz alta Leyendas de Coahuila, con relatos que forman parte del patrimonio cultural y las historias populares del estado.
Posteriormente, a las 17:00 horas, Karla Rodríguez y León Toscano presentarán Una historia en movimiento: Danza que Une, espectáculo en el que participarán estudiantes de los talleres de danza del propio Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita.
El programa continuará el 12 de noviembre, a las 19:00 horas, con la inauguración de la exposición 50 años de pintura, que reunirá obras de alumnos y exalumnos del taller de pintura, dirigido por Orestes de la Paz. La muestra se instalará en la galería del recinto y reconocerá el trabajo artístico y formativo desarrollado durante cinco décadas.
RECONOCIMIENTO A COLABORADORES
La agenda conmemorativa tendrá uno de sus momentos centrales el 18 de noviembre, cuando a las 17:00 horas se realizará la develación de una placa por el aniversario, además de la entrega de reconocimientos a las empresas socialmente culturales Borg Warner, Ecolimpio y Heineken, por su participación y respaldo a las actividades culturales.
La ceremonia será encabezada por Leticia Aurora Rodarte Rangel, representante de la Secretaría de Cultura.
Una hora después, a las 18:00 horas, se presentará Tradición que permanece, un programa que combinará danza y música con la participación de exintegrantes del Ballet Folclórico, alumnos de los talleres de canto y mariachi del centro cultural, así como de la Banda de Música del Estado de Coahuila.
El cierre de la jornada estará a cargo del dueto COFRADUO, que a las 19:00 horas ofrecerá el concierto Música que deja huella. Al finalizar, se realizará un brindis conmemorativo para celebrar los 50 años de historia del recinto.
Con esta programación, Santa Anita busca convertir su aniversario en un reconocimiento colectivo a quienes han formado parte de su historia, desde docentes y artistas hasta estudiantes que encontraron en sus instalaciones un espacio para desarrollar sus habilidades.
A cinco décadas de su creación, el centro cultural mantiene su vocación como punto de encuentro para la enseñanza, la difusión y el disfrute de las artes, al tiempo que abre sus puertas a nuevas generaciones interesadas en las distintas expresiones culturales.